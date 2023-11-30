В России разрастается переполох и напряжение: в ГУР назвали три причины

Ситуация в обществе страны-агрессора России ухудшается, такую информацию получает и руководство в Москве, рассказали в Главном управлении разведки.

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Россия Путина беднеет, недовольство войной против Украины растет - ГУР / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

В России растет социальное напряжение и протестная активность из-за недовольства войной против Украины, инфляции и повышения цен на продукты. Обстановку знает и высшее руководство в Москве. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщили в ГУР, социальное напряжение растет в европейской части российского государства.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что внутри государства-агрессора России, в частности, в ее европейской части, растет социальное напряжение", - считают в разведке. видео дня

Также в ведомстве акцентировали внимание на том, что к такому выводу приходят, в том числе, российские чиновник и представители спецслужб. Ситуация отражается в закрытых докладах для Москвы.

В России растет протестная активность из-за войны с Украиной

Кроме того, как полагают в ГУР, протестная активность в России усиливается и из-за недовольства войной против Украины.

Между тем растет уровень преступности в регионах по причине потери людьми стабильного источника дохода, проблем с поиском работы и "алкоголизацией" населения.

При этом на усиление социальной напряженности в РФ прямо влияют высокие темпы инфляции и повышение цен на продукты.

В России хотят переговоров с Украиной

В России все больше хотят переговоров с Украиной и ждут бедности, говорится в исследовании Russian Field. В ходе опроса, который был проведен в период с 21 по 29 октября, 48% респондентов высказались за диалог с Киевом.

Впрочем, войну против Украины поддерживают 39% опрошенных.

Более половины респондентов против новой мобилизации в России.

"58% респондентов не поддержали бы проведение второй волны мобилизации. Доля тех, кто поддержит вторую волну мобилизации, несколько возрастает при условии, если об этом решении объявит Владимир Путин", - указано в исследовании.

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