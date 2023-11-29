'У них агония': враг бросил все силы на захват важного города - офицер ВСУ

По словам офицера, оккупанты продолжают тактику так называемых "мясных штурмов" для окружения и захвата города Авдеевка.

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Враг постоянно атакует-офицер ВСУ о ситуации на Авдеевском направлении / Коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, 53 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap.live

Россияне сосредоточили свое внимание исключительно на Авдеевском направлении. Они продолжают наступательные действия с использованием техники и артиллерии. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо"рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Я. Гандзюка Сергей Цехоцкий.

"По состоянию на сейчас ситуация на Авдеевском направлении ничем не отличается от предыдущих дней. Сейчас погодные условия такие, что действительно мешают россиянам вести очень активные наступательные действия и использовать технику, сегодня даже дроны не летают. А вчера была солнечная погода, и летело все. Сейчас погода такая, что снова играет нам на руку. Противник круглосуточно применяет артиллерию", - отметил Цехоцкий.

Офицер добавляет, что россияне применят все возможные силы для того, чтобы завершить окружение города Авдеевка.

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"У них уже такая агония, что им надо в эту Авдеевку зайти и окружить ее. Лечь там, но захватить. Мы их уничтожаем, а они прут и прут. Россияне все внимание сконцентрировали на Авдеевском направлении. Руководство армии РФ постоянно врет своим военным о каких-то успехах. И это подталкивает этих тушек идти в наступление, идти на штурм. А для ВСУ - это цели, которые надо уничтожить", - подчеркнул Цехоцкий.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская армия разворачивает наступление на шести направлениях вокруг Авдеевки.

Россияне лезут из всех щелей, рассказал майор запаса Алексей Гетман. Они используют тяжелые бомбы и наносят авиаудары. Оборона Авдеевки усложняется.

Как говорится в сообщении разведки Минобороны Великобритании, оккупанты несут огромные потери из-за атак на Авдеевку.

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