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F-16 полноценно заработают до конца зимы, сюрпризов от россиян не будет - Черник

Ангелина Подвысоцкая
29 ноября 2023, 16:58
Украинские военные смогут добиться перелома на фронте, для этого нужно уничтожать все, чтобы россияне не могли пополнять запасы.
Петр Черник, F-16
F-16 заработают до конца зимы / Коллаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, Офис президента

Украина может получить и начать применять современные истребители F-16 уже до конца этой зимы. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт Петр Черник.

"Полноценно F-16 могут заработать, по моим расчетам, уже в конце зимы. Но посмотрим, как и когда это произойдет", - говорит Черник.

Он убежден, что со стороны российских оккупантов не будет никаких сюрпризов на зимнем фронте. Черник добавил, что россияне применили все оружие, которое у них было. Нетронутым осталось только оружие массового поражение.

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"Мы заходим в рутину, и нам придется ежедневно уничтожать в режиме постоянства линий разграничения, ведь маловероятно, что линия фронта будет двигаться, пока у нас не появится авиации в достаточном количестве, которая позволила бы Украине завоевать преимущество в воздухе, и пока у нас не будет достаточного количества дальнобойных ракет, которыми мы сможем уничтожать все их эшелоны. Ведь в подавляющем большинстве на фронт все доставляется эшелонами, а уже потом, на грунте, переходят на грузовики", - говорит Черник.

Эксперт добавил, что украинским военным нужно уничтожать все, чтобы россияне не смогли получить патроны, снаряды, еду и теплую одежду. Тогда ВСУ смогут добиться перелома в войне.

Кто такой Петр Черник

Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

F-16 для Украины

Ранее Сергей Шойгу пригрозил уничтожить F-16 ВСУ "за 20 дней" и пофантазировал об успехах ПВО РФ. Глава минобороны страны-агрессора обнародовал неправдоподобную статистику "успехов" ПВО оккупантов.

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что оборонное ведомство страны намерено направить многоцелевые истребители F-16 в Украину, начиная с 2025 года. Министр не уточнила количество истребителей, которые будут отправлены в Украину.

Дания рассчитывает передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года. Однако точная дата передачи будет зависеть от трех факторов – готовности пилотов, техников и инфраструктуры.

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война в Украине ВСУ вторжение России F-16 Петр Черник
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