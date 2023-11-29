F-16 полноценно заработают до конца зимы, сюрпризов от россиян не будет - Черник

Украина может получить и начать применять современные истребители F-16 уже до конца этой зимы. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт Петр Черник.
"Полноценно F-16 могут заработать, по моим расчетам, уже в конце зимы. Но посмотрим, как и когда это произойдет", - говорит Черник.
Он убежден, что со стороны российских оккупантов не будет никаких сюрпризов на зимнем фронте. Черник добавил, что россияне применили все оружие, которое у них было. Нетронутым осталось только оружие массового поражение.
"Мы заходим в рутину, и нам придется ежедневно уничтожать в режиме постоянства линий разграничения, ведь маловероятно, что линия фронта будет двигаться, пока у нас не появится авиации в достаточном количестве, которая позволила бы Украине завоевать преимущество в воздухе, и пока у нас не будет достаточного количества дальнобойных ракет, которыми мы сможем уничтожать все их эшелоны. Ведь в подавляющем большинстве на фронт все доставляется эшелонами, а уже потом, на грунте, переходят на грузовики", - говорит Черник.
Эксперт добавил, что украинским военным нужно уничтожать все, чтобы россияне не смогли получить патроны, снаряды, еду и теплую одежду. Тогда ВСУ смогут добиться перелома в войне.
Кто такой Петр Черник
Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
F-16 для Украины
Ранее Сергей Шойгу пригрозил уничтожить F-16 ВСУ "за 20 дней" и пофантазировал об успехах ПВО РФ. Глава минобороны страны-агрессора обнародовал неправдоподобную статистику "успехов" ПВО оккупантов.
Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что оборонное ведомство страны намерено направить многоцелевые истребители F-16 в Украину, начиная с 2025 года. Министр не уточнила количество истребителей, которые будут отправлены в Украину.
Дания рассчитывает передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года. Однако точная дата передачи будет зависеть от трех факторов – готовности пилотов, техников и инфраструктуры.
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