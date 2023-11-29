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Фронт на севере станет для России новой Чернобаевкой - Черник

Анастасия Заремба
29 ноября 2023, 09:00
Север Украины - это сплошная сеть лесов и болот. Поэтому россияне, если решатся на повторное наступление, смогут передвигаться только по автодорогам.
Петр Черник, война в Украине
Фронт на севере станет для России новой Чернобаевкой - Петр Черник/ Главред

Украина готовится к возможному расширению театра боевых действий за пределы востока и юга, где сейчас идут самые тяжелые бои. По мнению украинских военных, Россия способна решиться на это при поддержке представителей "оси зла" – Ирана и Северной Кореи.

В интервью Главреду военный эксперт Петр Черник рассказал, где РФ может развернуть новый фронт, когда Украина может начать использование F-16 и при каких условиях возможно достичь перелома в войне до весны.

Генерал Наев заявил о подготовке к возможному расширению боевых действий за пределы юга и востока. Какое именно направление, на ваш взгляд, оккупанты могут рассматривать как приоритетное для возможного наступления?

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Выход за пределы локального плацдарма возможен лишь при условии, если россияне отважатся нанести повторный удар с севера, со стороны Беларуси. Однако и это очень маловероятно, потому что они не имеют для этого технического потенциала, лишь человеческий. Напомню, что север Украины - это сплошная сеть лесов и болот, поэтому россияне, если решатся на повторное наступление, смогут передвигаться только по автодорогам. Это для них безумие, потому что мы научились работать на дорогах. Кроме того, по запасам "Джавелинов" Украина сейчас занимает второе место в мире.

После массированной атаки дронов на Киев несколько дней назад, мониторинговые каналы писали о работе РЭБ с территории Беларуси. Как вы думаете, к чему россияне могут готовиться?

Не стоит путать обстрелы и РЭБ – это разные вещи. У россиян есть около 30 разнообразных станций радиоэлектронной борьбы. Все без исключения оружие, особенно ракеты и "шахеды " – это радиолокаторы. И задача этих станций - создать помехи тому, что вычисляет полет ракет или "шахедов". Например, у россиян есть комплекс "Мурманск", который может работать на расстоянии до 5000 км (по крайней мере, так его декларируют). Поэтому россияне будут продолжать вести радиоэлектронную борьбу, в которой мы пока им проигрываем.

Вы сказали, что единственный вариант расширения фронта – в случае нападения РФ с территории Беларуси. Есть ли условия для возможного нападения? Например, Путин недавно летал в Минск - могли ли там о чем-то договориться российский и белорусский диктаторы?

От сумасшедших можно ожидать чего угодно. Стоит вспомнить сериал "В Чернобаевке", когда россияне контролировали правый берег Херсонщины и располагали технику и личный состав на одном и том же месте более 20 раз. В здравом уме уже после второго удара этого бы уже никто не делал, но не русские. И к чему они прибегнут сейчас, лишь бог знает.

Какие последствия для Украины может иметь расширение фронта?

Пойдем от обратного. Мы выдержали начало полномасштабной войны, когда не имели достаточного количества оружия, адекватной системы ПВО, да и вообще не ждали удара, тогда как россияне применили против Украины лучшую технику и подготовленный личный состав, которые только у них были. Тогда они не справились, так на что рассчитывают сейчас? На севере имеется широкое разветвление минных полей, так называемая украинская линия Маннергейма. И если русские решат начать повторное наступление на севере, для них это будет безумием, которое с точки зрения здравого смысла не будет подлежать осмыслению.

Как, на ваш взгляд, может развиваться ситуация на фронте этой зимой - каких "сюрпризов" стоит ожидать от россиян до весны?

Никаких сюрпризов не будет – они применили все, что могли, кроме оружия массового поражения. Мы заходим в рутину, и нам придется ежедневно уничтожать в режиме постоянства линий разграничения, ведь маловероятно, что линия фронта будет двигаться, пока у нас не появится авиации в достаточном количестве, которая позволила бы Украине завоевать преимущество в воздухе, и пока у нас не будет достаточного количества дальнобойных ракет, которыми мы сможем уничтожать все их эшелоны. Ведь в подавляющем большинстве на фронт все доставляется эшелонами, а уже потом, на грунте, переходят на грузовики. То есть нам нужно уничтожать все, чтобы до российских солдат на фронте не доходили патроны, снаряды, и даже еда и теплая одежда. Только при таких условиях возможен перелом в войне.

Полноценно F-16 могут заработать, по моим расчетам, уже в конце зимы. Но посмотрим, как и когда это произойдет.

В Пентагоне и странах Евросоюза уже говорят об уменьшении помощи Украине со стороны Запада. Есть ли у нас альтернатива, и имеем ли мы возможность хотя бы частично заменить западное оружие?

Украинский ВПК понемногу оживает, но и западные чиновники вслух об уменьшении помощи не говорили – об этом в основном говорят крупные таблоиды. А к этому стоит относиться с большим предубеждением, ведь мы уже имеем десятки подтвержденных фактов вброса от нашего противника. Только тогда, когда об уменьшении помощи официально скажут Байден, Макрон, Шольц или Сунак, их слова можно считать весомым аргументом.

Ввиду того, что в России в следующем году запланированы выборы, там уже поговаривают о возможном объявлении всеобщей мобилизации. Насколько ситуация на фронте может измениться весной?

Если русские это сделают, нам будет трудно. Но у нас нет выбора – если мы проиграем, нам устроят новый Голодомор. Ответ заключается в количестве и качестве оружия, которое у нас будет. Не по номенклатуре, потому что здесь мы на вершине, ведь все, что могли предоставить нам союзники, нам уже предоставили – союзникам здесь уже нечего нам предложить. Нам нужно много F-16, много авиабомб и дальнобойных ракет к ним. Когда американцы в свое время воевали с режимом Саддама Хусейна, за полтора месяца они применили более 600 дальнобойных ракет, причем были сутки, когда США выпускали от 20 до 100 таких ракет. Тогда как у Украины есть только два-три подтвержденных случая применения такого оружия. И чем быстрее у нас будет такое оружие, тем легче нам будет.

Кто такой Петр Черник

Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

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война в Украине Сергей Наев Петр Черник
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