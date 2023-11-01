Шойгу грозит уничтожить F-16 ВСУ "за 20 дней" и пофантазировал об успехах ПВО РФ

Глава минобороны страны-агрессора обнародовал неправдоподобную статистику "успехов" ПВО оккупантов.

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Сергей Шойгу пообещал уничтожить F-16 ВСУ за 20 дней / Минобороны РФ, Офис президента Украины

Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу хвастливо пообещал уничтожить все западные F-16, которых Украина еще даже не получила.

Российский министр обороны в ходе совещания заявил о том, что что западных истребителей Украине якобы "хватит" только на 20 дней, сообщают пропагандисты РФ.

При этом он также обнародовал неправдоподобную статистику "успехов" ПВО оккупантов.

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По словам Шойгу, войска РФ за месяц якобы уничтожили 37 украинских самолетов и 6 ракет ATACMS.

"За последний месяц расчеты ПВО уничтожили более 1 400 средств воздушного нападения ВСУ, в том числе 37 самолетов и 6 ракет ATACMS. То есть, при такой работе ПВО они (F-16, - ред.) будут уничтожены примерно за 20 дней", — не моргнув глазом добавил Шойгу.

Ранее у Шойгу разразились фантазиями в адрес Украины. В Минобороны оккупантов России обвинили Украину к "проведению провокаций с биологическим оружием" и испугались новых "украинских" боевых птиц.

Напомним, постоянный представитель оккупантов в ООН Василий Небензя на заседании Организации заявил, что Россия "получила документы" о якобы деятельности на территории Украины американских биолабораторий. Дескать, там изучалось распространение "опасных инфекций", которые передаются птицами, летучими мышами и комарами.

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