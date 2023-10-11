УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Это зависит от 3 факторов: в Дании назвали дату передачи Украине самолетов F-16

Алёна Воронина
11 октября 2023, 16:20 обновлено 11 октября, 16:27
Украине нужно будет подготовить место для расположения воздушных судов. Также украинцы должны быть готовы обслуживать самолеты и защищать их от ударов РФ.
Самолет F-16, Тролль Лунд Поульсен
В Дании назвали дату передачи Украине самолетов F-16/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Министерство обороны Дании

Дания рассчитывает передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года. Однако точная дата передачи будет зависеть от трех факторов – готовности пилотов, техников и инфраструктуры. Об этом заявил министр обороны Дании Тролльс Лунд Поульсен, сообщает датское агентство Ritzau.

"Моя четкая цель – чтобы в первом квартале 2024 года мы могли передать Украине первые истребители. Но это зависит и от того, как будет двигаться обучение пилотов, как и технического персонала, который будет обслуживать самолеты", – заявил Поульсен.

Он добавил, что для передачи самолетов нужно осуществить еще много подготовительной работы. В частности, Украина должна быть готовой принять самолеты там, где их планируют расположить, а также быть готовой обслуживать их и защищать от ударов страны-агрессора РФ.

видео дня

Поульсен назвал ориентировочными месяцами, когда Украина может получить эти самолеты, март-апрель 2024 года.

Самолеты F-16 для Украины

Ранее сообщалось, что скоро Украина получит первую партию F-16 от Нидерландов. Как заявила глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен. Сроки передачи F-16 будут зависеть от того, сколько времени понадобится на обучение украинских летчиков. Оллонгрен считает, что обучение продлится от шести до восьми месяцев. И это намного меньше, чем Нидерланды тратят на обучение своих летчиков.

Также сообщалось, что Бельгия передаст Украине несколько истребителей F-16. Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что оборонное ведомство страны намерено направить многоцелевые истребители F-16 в Украину, начиная с 2025 года.

Напомним, эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Александр Хара спрогнозировал, будет ли Запад тормозить поставки F-16. Западные союзники могут несколько притормозить отправку самолетов F-16 для нужд ВСУ – по политическим соображениям, считает он.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Дания вторжение России военный самолет F-16
Реклама

Главное за день

Это зависит от 3 факторов: в Дании назвали дату передачи Украине самолетов F-16

Это зависит от 3 факторов: в Дании назвали дату передачи Украине самолетов F-16

16:20 Украина
Впервые за время войны: Бельгия передает помощь из замороженных активов России

Впервые за время войны: Бельгия передает помощь из замороженных активов России

16:12 Украина
Россия может начать еще более кровавую войну против Украины через 10-20 лет - ГУР

Россия может начать еще более кровавую войну против Украины через 10-20 лет - ГУР

15:15 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:46

У Лорак "зажевало пластинку": певица сделала скандальное заявление

16:32

Какие дрова лучше: несколько несложных советов, которые помогут при холодах

16:24

Собчак подумала, что она Бритни Спирс - в сеть попало видеоВидео

16:22

Как собаки разговаривают с людьми: детали, которые вас приятно удивят

16:22

Угадайте, какой лифт безопасный: только люди с высоким IQ решат задачу

Война в Израиле отвлечет Запад от Украины, если затянется более чем на 2 месяца - ЗагороднийВойна в Израиле отвлечет Запад от Украины, если затянется более чем на 2 месяца - Загородний
16:20

Это зависит от 3 факторов: в Дании назвали дату передачи Украине самолетов F-16

16:12

Впервые за время войны: Бельгия передает помощь из замороженных активов России

15:53

Война затянется еще на 2 года: эксперт объяснил, как этого избежатьВидео

15:38

Новый этап Голосу країни: участники будут соревноваться за билет в финал в "кроссбаттлах"

Реклама
15:37

Бывшая солистка ВиаГры и протеже Меладзе получила гражданство РФ

15:15

Россия может начать еще более кровавую войну против Украины через 10-20 лет - ГУР

15:13

Русские на Юге экономят снаряды, но бои все равно напряженные - Силы обороны

14:45

"Есть два пути": какой год станет самым критическим для Украины - прогноз

14:45

Решение Альянса принято единогласно: Украина станет членом НАТО

14:43

Удивительно, но это работает: зачем на провода вешают кирпичи и кроссовки

14:32

Дочь Нины Матвиенко раскрыла последнее желание певицы перед смертьюВидео

14:28

50 гривен и выше: в МВФ пугают курсом доллара в Украине на ближайшие годы

14:26

Предатели "Кролики" Данилец и Москаленко появились на прощании с Ниной Матвиенко

14:21

В Миргороде прогремел взрыв: в половине областей объявлялась воздушная тревога

14:11

Первые 5 тыс. FPV-дронов от операции "Єдність" уже доставлены в Украину – Федоров

Реклама
14:00

Все это время хранили неправильно: секрет ухода за картошкой на кухне

13:43

"Паспорт надо будет подтвердить": Скрипка предложил экзаменовать тех, хто уехал за границу

13:01

В Украине массово пересчитают пенсии: кому готовить кошельки под деньги

12:55

200 миллионов для Украины: что входит в новый пакет помощи от США

12:46

В Израиле выросло число погибших украинцев: в МИД рассказали новые подробности

12:43

Удар ракеты по кафе в Грозе: число погибших возросло до 55 человек

12:29

Победительница "Холостяка" во второй раз стала мамой

12:28

Девушка намазала лимон зубной пастой и бросила в стиралку: результат удивилВидео

12:16

Зеленский на Рамштайне рассказал, что нужно для ускорения завершения войны в Украине

12:04

Украину могут принудить к "Минску-3", но этого можно избежать – РустамзадеВидео

11:55

Есть в каждом доме: эксперт сообщил об уникальном методе борьбы с храпом

11:53

В Киеве прощаются с Ниной Матвиенко: тысячи людей пришли к ФилармонииФотоВидео

11:20

"Мы этого боимся": Зеленский раскрыл последствия для Украины от победы Трампа

11:06

Ракетный удар по Грозе: СБУ разоблачила предателей, которые обрекли к смерти 53 односельчанФото

10:56

Бельгия передаст Украине несколько истребителей F-16: названы сроки

10:45

Будут работать намного лучше: как почистить наушники от серы

10:45

Наступление России началось: генерал-разведчик раскрыл главный замысел Путина

10:20

Зеленский прибыл в Бельгию: президент примет участие в заседании "Рамштайн"

10:15

Зеленский сказал, собирается ли на второй президентский срок

10:02

Будут ли в Украине отключать свет зимой: эксперт назвал два условия блэкаута

Реклама
09:52

Видели все, а знают единицы: что означают точки на лобовом стекле

09:45

Впереди саме тяжелое: Зеленский сообщил о завершающем этапе войны

09:33

"Придется выбирать": Зеленский оценил, отвлечет ли война в Израиле внимание от Украины

09:28

Британия предоставит Украине военную помощь на 123 млн долларов: что туда войдет

08:57

Сообразительная девушка показала, как удалить известковый налет с насадки для душаВидео

08:44

"Могла быть маскировочная атака": эксперт объяснил, как Моссад "проглядел" нападение

08:29

Зачем Белый дом хочет совместить помощь Украине и Израилюмнение

08:20

Оккупанты пытаются оттянуть силы ВСУ от Работиного – ISW

08:15

Гороскоп на завтра 12 октября 2023: Деве - финансовый успех, Весам - избавление от токсичных людей

07:57

У спецслужб есть доказательства: Зеленский рассказал Нетаньяху о связи РФ с ХАМАС

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять