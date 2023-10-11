Это зависит от 3 факторов: в Дании назвали дату передачи Украине самолетов F-16

Дания рассчитывает передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года. Однако точная дата передачи будет зависеть от трех факторов – готовности пилотов, техников и инфраструктуры. Об этом заявил министр обороны Дании Тролльс Лунд Поульсен, сообщает датское агентство Ritzau.
"Моя четкая цель – чтобы в первом квартале 2024 года мы могли передать Украине первые истребители. Но это зависит и от того, как будет двигаться обучение пилотов, как и технического персонала, который будет обслуживать самолеты", – заявил Поульсен.
Он добавил, что для передачи самолетов нужно осуществить еще много подготовительной работы. В частности, Украина должна быть готовой принять самолеты там, где их планируют расположить, а также быть готовой обслуживать их и защищать от ударов страны-агрессора РФ.
Поульсен назвал ориентировочными месяцами, когда Украина может получить эти самолеты, март-апрель 2024 года.
Самолеты F-16 для Украины
Ранее сообщалось, что скоро Украина получит первую партию F-16 от Нидерландов. Как заявила глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен. Сроки передачи F-16 будут зависеть от того, сколько времени понадобится на обучение украинских летчиков. Оллонгрен считает, что обучение продлится от шести до восьми месяцев. И это намного меньше, чем Нидерланды тратят на обучение своих летчиков.
Также сообщалось, что Бельгия передаст Украине несколько истребителей F-16. Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что оборонное ведомство страны намерено направить многоцелевые истребители F-16 в Украину, начиная с 2025 года.
Напомним, эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Александр Хара спрогнозировал, будет ли Запад тормозить поставки F-16. Западные союзники могут несколько притормозить отправку самолетов F-16 для нужд ВСУ – по политическим соображениям, считает он.
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