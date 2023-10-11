Война затянется еще на 2 года: эксперт объяснил, как этого избежать

Украине стоит все больше полагаться на собственные силы, так как увеличение помощи от Запада остается под вопросом.

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ВСУ идут вперед / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 92 ОМБр

США могли бы передать Украине больше средств ПВО. Но, как отметил в интервью Главреду азербайджанский военный аналитик, ведущий аналитик центра STEM Агиль Рустамзаде, трудно сказать, насколько Запад готов усилить военную помощь Украине.

По его словам, у США много ЗРК Patriot и противодронных C-UAS.

"США могли бы передать больше ЗРК Patriot или других систем ПВО, которых у них очень много. Американские ракетные системы не оптимизируются для ударов по наземным целям. Вот почему их не могут передать? Также у Штатов есть очень хорошие противодронные системы, такие как C-UAS - шестиствольный пулемет, который на раз расправляется с дронами", - высказался Рустамзаде.

Эксперт отметил, что в настоящее время Америка даже оборонительное вооружение не поставляет в нужных объемах.

"Украине в этой ситуации нужно все больше полагаться на свои силы", - подытожил Рустамзаде.

Интервью Агиля Рустамзаде Главреду - смотрите видео:

Например, за это время Украина уже могла, по мнению аналитика, разработать какие-то пулеметы калибра 12,7-14,5 мм по противодействию дронам-камикадзе Shahed.

"Украинцы за год умудрились переформатировать ракету Нептун для ударов по наземным целям, а пулемет не сделали", - высказался он.

Рустамзаде подчеркнул, что Украине "нужно по полной программе вложиться в собственное производство".

"Если будет надежда только на увеличение западной помощи, то война затянется на несколько лет", - добавил Рустамзаде.

В этом же интервью Рустамзаде рассказал, как оценивает действия сил обороны Украины на поле боя и какие возможности есть у российских войск.

Также эксперт считает, что Украину могут принудить к "Минску-3", но этого можно избежать.

Кто такой Агиль Рустамзаде Агиль Рустамзаде – популярный азербайджанский военный аналитик, аналитик по вопросам обороны и безопасности, ведущий аналитик независимого аналитического центра в области национальной международной политики, экономики, права, социальных наук и безопасности STEM. Офицер запаса Вооруженных сил Азербайджана. В качестве военного аналитика и эксперта комментирует и дает оценку событиям по военной тематике на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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