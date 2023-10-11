Украину могут принудить к "Минску-3", но этого можно избежать – Рустамзаде

Украине нужно действовать как Израиль по принципу "все для фронта". Иначе до конца весны украинцев будут принуждать к политическому урегулированию.

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Украину могут принуждать к "Минску-3", считает Агиль Рустамзаде/ коллаж: Главред, фото: 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, скрин

Наиболее вероятным на данный момент сценарием завершения войны есть так называемый "Минск-3". Украину могут подталкивать к такому шагу, но она может его избежать, если поставит всё на военные рельсы и хорошо подготовится к весенней наступательной операции.

Такое мнение высказал азербайджанский военный аналитик, ведущий аналитик Центра STEM Агиль Рустамзаде в интервью Главреду. Он отмечает, что Украине стоит действовать по примеру Израиля и направлять больше сил и ресурсов на свою оборону, иначе ее могут принудить к политическому урегулированию.

По словам военного аналитика, есть три возможных сценария завершения войны:

Первый предусматривает военно-политическую победу Украины, когда РФ капитулирует и вернет все украинские территории;

предусматривает военно-политическую победу Украины, когда РФ капитулирует и вернет все украинские территории; Другой – временное прекращение конфликта в рамках тех обстоятельств, которые есть сейчас, это будет так называемый "Минск-3";

– временное прекращение конфликта в рамках тех обстоятельств, которые есть сейчас, это будет так называемый "Минск-3"; Третий – возвращение Украиной всех своих территорий, но сохранение Россией ядерного арсенала, после чего Украина столкнется с ядерным шантажом и силовым давлением со стороны РФ.

Если исходить из тех обстоятельств, которые сложились на сегодня, то наиболее вероятным сценарием является второй – движение к "Минску-3", считает аналитик. Но политическое урегулирование может быть невыгодным, ведь какой бы правитель ни пришел к власти в России за 5-10 лет, население страны-агрессора РФ будет жаждать реванша и завершения войны на своих условиях.

"Исходя из того, что мы видим сегодня, это плюс-минус "Минск-3". После начала контрнаступательных действий поддержка Украины со стороны Запада существенно снизилась. Я не говорю, что это ваша ошибка, вас принуждают к "Минску-3". И если вы недостаточно подготовитесь к весенней наступательной операции, то будет аналог "Минска". Какие территории за кем останутся и какого рубежа достигнут украинские войска – сложный вопрос. Нужно форсировать ресурсы, иначе вы будете вынуждены пойти на урегулирование конфликта политическим путем", – отметил Рустамзаде.

Он подчеркнул, что Украина должна ориентироваться на Израиль – украинцы должны действовать по принципу "всё для фронта, всё для победы".

"Ориентируйтесь на Израиль. Больше, чем Израилю, Америка вам не поможет. Израиль научился полагаться на свои силы. На определенный период времени Украине надо будет стать Израилем и действовать по принципу "всё для фронта, всё для победы" – стать милитаризованным государством", – сказал Рустамзаде.

Он отметил, что для этого понадобится изменение мировоззрения гражданского населения и привлечение очень больших финансовых и экономических ресурсов.

"И Украина должна быть готова к таким вызовам. Если такой готовности нет, то до конца весны вас будут принуждать к "Минску-3", – подчеркнул аналитик.

Смотрите видео, в котором Агиль Рустамзаде сделал прогноз о сроках войны в Украине:

Кто такой Агиль Рустамзаде Агиль Рустамзаде – популярный азербайджанский военный аналитик, аналитик по вопросам обороны и безопасности, ведущий аналитик независимого аналитического центра в области национальной международной политики, экономики, права, социальных наук и безопасности STEM. Офицер запаса Вооруженных сил Азербайджана. В качестве военного аналитика и эксперта комментирует и дает оценку событиям по военной тематике на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются оттянуть силы ВСУ от Работиного. Также захватчики проводят значительную наступательную операцию возле Авдеевки, пытаясь окружить группировку украинских войск в Авдеевке и захватить город.

Напомним, Зеленский сообщил о завершающем этапе войны. Владимир Зеленский сообщил, что война России против Украины находится на последнем этапе. Однако, сейчас никто не может определить конкретную дату конца войны.

Генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж отметил, что наступление России началось. По его словам, российское командование нацелилось на взятие в клещи города Авдеевка.

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