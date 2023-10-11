Впереди саме тяжелое: Зеленский сообщил о завершающем этапе войны

Владимир Зеленский сообщил, что война России против Украины находится на последнем этапе. Однако, сейчас никто не может определить конкретную дату конца войны.

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Зеленский сообщил о последнем этапе войны / Коллаж Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Полномасштабная война России против Украины сейчас находится на завершающем этапе, и этот этап может быть наиболее трудным. Однако прогнозировать точную дату завершения боевых действий трудно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Digi24.

Отвечая на вопрос журналистов из Румынии о завершении войны, украинский президент отметил, что, вероятно, на данный момент никто не может определить конкретную дату.

При этом Зеленский подчеркнул, что украинские военные активно проводят контрнаступательную операцию с целью освобождения временно оккупированных территорий страны.

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"Я знаю, что мы идем в контрнаступление, что Россия уйдет с наших территорий. Мне кажется, я знаю когда, но я тоже не могу вам этого сказать", - сказал президент.

Также глава украинского государства высказался об определенных периодах войны РФ против Украины, и озвучил мнение, что сейчас - уже завершающая стадия.

"Это последняя часть войны. Это не ее середина. Первый период - захват, затем остановка наступления (войск РФ) и перехват инициативы. Я думаю, что мы в последней части. У нас много опасений, средств, оружия, но мы в последней части, самой тяжелой", - сказал Зеленский.

Мирные переговоры с Россией:

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поймет о готовности России к переговорам лишь тогда, когда последняя выведет свои войска с нашей территории.

В то же время, министр обороны Италии Гвидо крозетто считает, что Украина и Россия сядут за стол переговоров весной 2024 года.

В свою очередь, военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан отметил, что на данный момент категорически не возможен вариант, при которой официальный Киев пойдет на мирные переговоры со страной-агрессором РФ (даже под давлением западных стран).

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