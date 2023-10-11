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У спецслужб есть доказательства: Зеленский рассказал Нетаньяху о связи РФ с ХАМАС

Анна Ярославская
11 октября 2023, 07:57 обновлено 11 октября, 08:05
Кремль оказывает террористам поддержку в проведении операций, в частности, помогает террористической группировке ХАМАС.
Владимир Зеленский, Беньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский раскрыд подробности разговора с Беньямином Нетаньяху / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора рассказал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху о связи России с террористической группировкой ХАМАС.

Как пишет France 2, Кремль оказывает террористам поддержку в проведении операций, в частности, помогает террористической группировке ХАМАС.

"Для наших спецслужб это очевидно. У нас есть все доказательства, которые заставляют нас считать, что Россия способствует проведению определенных террористических операций", — заявил украинский лидер.

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Кроме того, Зеленский заявил, что это не в первый раз, когда РФ совершает такие действия, ведь она делала это в Сирии и делает в Украине.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил влияние нападения на Израиль на ситуацию безопасности в регионе и за его пределами. Глава государства выразил солидарность Украины с Израилем.

Ранее Зеленский, комментируя атаку ХАМАС на Израиль, заявил, что нельзя давать ни одного шанса террору, поскольку он является преступлением не просто против одной страны или ее конкретных жертв, а против человечности как таковой и всего мира.

Ситуация в Израиле

Представители службы безопасности Ирана помогли спланировать внезапную атаку ХАМАС на Израиль и дали зеленый свет для нападения на встрече в Бейруте. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, офицеры Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) работали с ХАМАС с августа, чтобы разработать воздушный, наземный и морской план вторжения.

Издание Reuters писало со ссылкой на источники, что ХАМАСу удалось застать Израиль врасплох своей атакой благодаря тщательной кампании обмана. ХАМАС создал у Израиля впечатление, что он не готов к войне.

Племянница Дональда Трампа Мэри заявила, что 45-й президент США мог быть причастен к нападению боевиков ХАМАС на Израиль. В частности, по ее мнению, Трамп мог раскрыть российскому руководству "секреты нацбезопасности" Израиля.

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