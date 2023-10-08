Солидарны с Израилем, защищаем граждан Украины: Зеленский созвонился с Нетаньяху

Израиль пострадал от дерзкого масштабного нападения, подчеркнул Владимир Зеленский.

https://glavred.info/ukraine/solidarny-s-izrailem-zashchishchaem-grazhdan-ukrainy-zelenskiy-sozvonilsya-s-netanyahu-10506619.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху / Коллаж: Главред, Фото: t.me/V_Zelenskiy_official, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил влияние нападения на Израиль на ситуацию безопасности в регионе и за его пределами.

Глава государства выразил солидарность Украины с Израилем. Об этом он написал в Telegram.

"Премьер-министр рассказал о ситуации в Израиле и действиях вооруженных сил и органов правопорядка по отражению нападения. Солидарны с Израилем, страдающим от дерзкого масштабного нападения, и сочувствуем в связи с многочисленными жертвами. Сейчас важно сотрудничество между израильской полицией и украинскими дипломатами по вопросу безопасности и защиты граждан Украины в Израиле", - написал Зеленский. видео дня

Ранее о телефонном разговоре Зеленского и Нетаньяху сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Обострение в Израиле

Ранее сообщалось, что Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны и готовится к мобилизации. Военно-политический кабинет Израиля принял решение о запуске пункта "40 аллеф" – это означает, что Иерусалим официально заявляет про объявление войны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Хезболла" обстреляла Израиль, Иерусалим в ответ ударил по Ливану. Ливанские террористы "Хезболла" поддержали атаку террористической группировки ХАМАС на Израиль и нанесли ракетные и минометные удары по его территории.

Как известно, боевики террористической группировки ХАМАС утром 7 октября атаковали Израиль. Они нанесли удары с воздуха, суши и моря по центральной и южной части страны с территории сектора газа. Сообщалось, что боевики выпустили более 2200 ракет по Израилю.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.