"Террор - это преступление против мира": Зеленский отреагировал на атаку на Израиль

Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что право Израиля на защиту не подлежит сомнению.

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Владимир Зеленский отреагировал на события в Израиле / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на события в Израиле. По его словам, нельзя давать ни одного шанса террору, поскольку он является преступлением не просто против одной страны или ее конкретных жертв, а против человечности как таковой и всего мира.

"Ужасные сообщения из Израиля. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки. Верим, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены", - написал глава государства в Telegram.

Зеленский отметил, что террор всегда является преступлением против человечности и всего мира.

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"Кто бы ни использовал террор, это преступление против мира. Кто бы ни спонсировал террор, это преступление против мира. Мир должен быть объединен и солидарен, чтобы террор никогда и нигде не пытался покорить или сломать жизнь", - говорится в сообщении.

Украинский лидер подчеркнул, что право Израиля на защиту не подлежит сомнению.

"Все обстоятельства этой террористической атаки должны быть выяснены, чтобы мир знал и привлек к ответственности каждого, кто побуждал к нападению и помог его организации", - считает Зеленский.

Президент призвал всех граждан Украины, которые находятся на территории Израиля, внимательно следовать инструкциям сил безопасности на месте и следить за информацией.

"Если вы нуждаетесь в помощи, пожалуйста, немедленно обращайтесь любым способом, который вам доступен, в любое наше дипломатическое или консульское представительство", - призвал Зеленский.

Отметим, как сообщал спикер МИД Украины Олег Николенко, украинцев нет среди пострадавших в результате боевых действий в Израиле. Также он отметил, что создан оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле.

Также украинцам в Израиле дали рекомендации в связи с атаками ХАМАС:

сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля для повышения уровня осведомленности о собственной безопасности;

внимательно относиться ко всем таким предупреждениям и следовать инструкциям местных властей;

при включении сигнала воздушной тревоги рекомендуют безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации необходимо обращаться в посольство Украины по телефону экстренной связи +972-546-676-782 или в украинское дипучреждение в городе Рамалла по телефону +972-59-823-93-99.

Что происходит в Израиле

Утром 7 октября Израиль накрыл массированный ракетный удар со стороны Сектора Газы. Сигналы тревоги звучали во многих городах страны, в частности, в Тель-Авиве и Иерусалиме.

"Террористическая организация ХАМАС начала массированный ракетный обстрел из Сектора Газы по территории Израиля. В нескольких местах террористы проникли на израильскую территорию", — заявила пресс-служба израильской армии.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к населению страны и заявил, что распорядился зачистить приграничные населенные пункты от террористов и провести мобилизацию резервистов.

"Это не операция, не эскалация — это война. ХАМАС заплатит за нее беспрецедентную цену", - сказал он.

Руководство ЕС осудило атаку боевиков ХАМАС по Израилю.

"Я однозначно осуждаю нападение террористов ХАМАС на Израиль. Это терроризм в его самой отвратительной форме. Израиль имеет право защищаться от таких отвратительных нападений", – написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter (X).

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