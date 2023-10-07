УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Террор - это преступление против мира": Зеленский отреагировал на атаку на Израиль

Анна Ярославская
7 октября 2023, 14:58 обновлено 7 октября, 15:08
Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что право Израиля на защиту не подлежит сомнению.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский отреагировал на события в Израиле / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на события в Израиле. По его словам, нельзя давать ни одного шанса террору, поскольку он является преступлением не просто против одной страны или ее конкретных жертв, а против человечности как таковой и всего мира.

"Ужасные сообщения из Израиля. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки. Верим, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены", - написал глава государства в Telegram.

Зеленский отметил, что террор всегда является преступлением против человечности и всего мира.

видео дня

"Кто бы ни использовал террор, это преступление против мира. Кто бы ни спонсировал террор, это преступление против мира. Мир должен быть объединен и солидарен, чтобы террор никогда и нигде не пытался покорить или сломать жизнь", - говорится в сообщении.

Украинский лидер подчеркнул, что право Израиля на защиту не подлежит сомнению.

"Все обстоятельства этой террористической атаки должны быть выяснены, чтобы мир знал и привлек к ответственности каждого, кто побуждал к нападению и помог его организации", - считает Зеленский.

Президент призвал всех граждан Украины, которые находятся на территории Израиля, внимательно следовать инструкциям сил безопасности на месте и следить за информацией.

"Если вы нуждаетесь в помощи, пожалуйста, немедленно обращайтесь любым способом, который вам доступен, в любое наше дипломатическое или консульское представительство", - призвал Зеленский.

Отметим, как сообщал спикер МИД Украины Олег Николенко, украинцев нет среди пострадавших в результате боевых действий в Израиле. Также он отметил, что создан оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле.

Также украинцам в Израиле дали рекомендации в связи с атаками ХАМАС:

  • сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля для повышения уровня осведомленности о собственной безопасности;
  • внимательно относиться ко всем таким предупреждениям и следовать инструкциям местных властей;
  • при включении сигнала воздушной тревоги рекомендуют безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации необходимо обращаться в посольство Украины по телефону экстренной связи +972-546-676-782 или в украинское дипучреждение в городе Рамалла по телефону +972-59-823-93-99.

Что происходит в Израиле

Утром 7 октября Израиль накрыл массированный ракетный удар со стороны Сектора Газы. Сигналы тревоги звучали во многих городах страны, в частности, в Тель-Авиве и Иерусалиме.

"Террористическая организация ХАМАС начала массированный ракетный обстрел из Сектора Газы по территории Израиля. В нескольких местах террористы проникли на израильскую территорию", — заявила пресс-служба израильской армии.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к населению страны и заявил, что распорядился зачистить приграничные населенные пункты от террористов и провести мобилизацию резервистов.

"Это не операция, не эскалация — это война. ХАМАС заплатит за нее беспрецедентную цену", - сказал он.

Руководство ЕС осудило атаку боевиков ХАМАС по Израилю.

"Я однозначно осуждаю нападение террористов ХАМАС на Израиль. Это терроризм в его самой отвратительной форме. Израиль имеет право защищаться от таких отвратительных нападений", – написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter (X).

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Израиль Владимир Зеленский ХАМАС новости Украины
Реклама

Главное за день

"Террор - это преступление против мира": Зеленский отреагировал на атаку на Израиль

"Террор - это преступление против мира": Зеленский отреагировал на атаку на Израиль

14:58 Мир
Израиль в огне, много убитых: все подробности атаки боевиков ХАМАС и начале войны

Израиль в огне, много убитых: все подробности атаки боевиков ХАМАС и начале войны

14:38 Мир
"Потери врага резко выросли": ВСУ пошли вперед и продвинулись на юге

"Потери врага резко выросли": ВСУ пошли вперед и продвинулись на юге

13:49 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:16

"Из-за РФ мир погружается в хаос": Подоляк отреагировал на события в Израиле

14:58

"Террор - это преступление против мира": Зеленский отреагировал на атаку на Израиль

14:50

ВСУ уничтожили под Бахмутом майора РФ – командира штурмового батальона врага

14:38

Израиль в огне, много убитых: все подробности атаки боевиков ХАМАС и начале войныВидео

14:34

Корзины будут полными за считаные часы: как быстро растут разные грибы после дождя

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:51

Звезда Женского Квартала намекнула на отношения с известным певцом

13:49

"Потери врага резко выросли": ВСУ пошли вперед и продвинулись на юге

13:29

Россия обстреляла ещё одно мирное село: есть погибшие и пострадавшие

13:28

Контроль России над Крымом - под вопросом: в Politico рассказали о проблемах ЧФ РФ

Реклама
13:00

Подросток защекотал Кейт Мидлтон: момент попал на видеоВидео

12:47

Заклеивать не нужно: мастер на все руки показал, что делать, если тянет из пластиковых окон

12:35

Авто предателя взлетело на воздух: в Новой Каховке подорвали "единороса"

12:17

Словакия прекращает помощь Украине после победы пророссийской партии на выборах

11:57

Лунный день 8 октября 2023: сила Месяца предвещает очень удачный день на работе

11:57

"Снова будет насилие": Столтенберг призвал не дать Путину победить в Украине

11:31

ХАМАС пошел в атаку, ЦАХАЛ призывает резервистов: Израиль заявил о начале войныВидео

10:42

РФ собирает силы и нацеливается на захват крупного города Украины – эксперт

10:41

В Беларуси проверяют боевую готовность: в ВСУ ответили, есть ли угроза для Украины

10:37

День ангела 8 октября по новому календарю: кто празднует именины в этот день

10:05

Россия зимой пойдет в новое наступление, если помощь США сократится - ЗолотаревЭксклюзив

Реклама
09:51

Защитники Украины за сутки серьезно продвинулись вперед: в ВСУ раскрыли детали

09:50

РФ бьет "специфическими ракетами": украинцам назвали цели вражеских ударов

09:17

Гороскоп на завтра 8 жовтня 2023: Скорпиону - гости, Близнецам - конкуренция с другом

09:06

В Сеть попало фото "призрака Киева" в кабине истребителя F-16

08:43

ВСУ отодвигают линию фронта: продвигаются вперед на двух направлениях – ISW

08:22

Путин открыто заявил о длительной войнемнение

08:20

США объявят о новом пакете военной помощи для Украины на $200 млн – Reuters

08:17

От такой закуски невозможно набрать вес: рецепт изумительного рулета с тунцом и крем-сыром

07:44

Ночью РФ атаковала Одесскую область ракетами "Оникс": есть попадания в пансионат и портФото

06:55

Лишь единицы найдут цифру 5 среди 3 за 10 секунд: удивительная загадка для самых внимательных

06:35

Почему нельзя путать слова "любити" и "кохати": Авраменко объяснил разницуВидео

06:10

Путин угрожает Украине сразу по нескольким направленияммнение

05:00

Для чего моют полы с содой: способ, который отмоет их до блеска

03:30

"У РФ будут проблемы": эксперт назвал сценарий полного уничтожения Крымского моста

02:50

Новый вызов для Сил обороны: в ВСУ сообщили о влиянии холода на боевые действия

02:20

Что будет с курсом гривни до конца 2024 года: названы три возможных сценария

01:35

Эксперт пояснил, грозит ли странам Европы приход к власти пророссийских сил

00:33

"Coca-Cola покупает украинских детей на органы": в РФ выдали нереальный бред

00:20

Как вкусно засолить сало, чтобы было мягкое: вы будете удивлены вкусом

00:11

В критическом состоянии: украинского музыканта ранили на войне

Реклама
06 октября, пятница
23:27

Умерла мать скандального дуэта Anna Maria, получившая медаль "за возвращение Крыма" России

23:13

"Доця, зять, сваты, кумовья - все погибли": мужчина в Грозе потерял почти всю семьюФото

22:52

"Жирные" фото: Дженнифер Лопес с мужем "подловили" на парковке за "запрещенкой"

22:14

"Пока не одумаются": в Крыму "грозно наказали" США и выдвинули им "ультиматум"Видео

21:58

В семьях по 2-5 погибших: в Грозе роют могилы и готовятся к массовым захоронениямФото

21:12

Энергосистема Украины ослаблена, восстановить устойчивость не удалось – Reuters

20:59

Два важнейших вопроса: Зеленский провел заседание Ставки

20:58

Россияне наступали на 6 направлениях: ВСУ дали мощный ответ оккупантам

20:01

"Дружественный огонь": российская ПВО сбила еще один собственный самолет возле Мариуполя

19:58

Пригожин и ЧВК Вагнер готовили в Молдове переворот: Санду рассказала детали

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять