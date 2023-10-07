"Террор - это преступление против мира": Зеленский отреагировал на атаку на Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на события в Израиле. По его словам, нельзя давать ни одного шанса террору, поскольку он является преступлением не просто против одной страны или ее конкретных жертв, а против человечности как таковой и всего мира.
"Ужасные сообщения из Израиля. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки. Верим, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены", - написал глава государства в Telegram.
Зеленский отметил, что террор всегда является преступлением против человечности и всего мира.
"Кто бы ни использовал террор, это преступление против мира. Кто бы ни спонсировал террор, это преступление против мира. Мир должен быть объединен и солидарен, чтобы террор никогда и нигде не пытался покорить или сломать жизнь", - говорится в сообщении.
Украинский лидер подчеркнул, что право Израиля на защиту не подлежит сомнению.
"Все обстоятельства этой террористической атаки должны быть выяснены, чтобы мир знал и привлек к ответственности каждого, кто побуждал к нападению и помог его организации", - считает Зеленский.
Президент призвал всех граждан Украины, которые находятся на территории Израиля, внимательно следовать инструкциям сил безопасности на месте и следить за информацией.
"Если вы нуждаетесь в помощи, пожалуйста, немедленно обращайтесь любым способом, который вам доступен, в любое наше дипломатическое или консульское представительство", - призвал Зеленский.
Отметим, как сообщал спикер МИД Украины Олег Николенко, украинцев нет среди пострадавших в результате боевых действий в Израиле. Также он отметил, что создан оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле.
Также украинцам в Израиле дали рекомендации в связи с атаками ХАМАС:
- сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля для повышения уровня осведомленности о собственной безопасности;
- внимательно относиться ко всем таким предупреждениям и следовать инструкциям местных властей;
- при включении сигнала воздушной тревоги рекомендуют безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами.
В случае попадания в чрезвычайные ситуации необходимо обращаться в посольство Украины по телефону экстренной связи +972-546-676-782 или в украинское дипучреждение в городе Рамалла по телефону +972-59-823-93-99.
Что происходит в Израиле
Утром 7 октября Израиль накрыл массированный ракетный удар со стороны Сектора Газы. Сигналы тревоги звучали во многих городах страны, в частности, в Тель-Авиве и Иерусалиме.
"Террористическая организация ХАМАС начала массированный ракетный обстрел из Сектора Газы по территории Израиля. В нескольких местах террористы проникли на израильскую территорию", — заявила пресс-служба израильской армии.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к населению страны и заявил, что распорядился зачистить приграничные населенные пункты от террористов и провести мобилизацию резервистов.
"Это не операция, не эскалация — это война. ХАМАС заплатит за нее беспрецедентную цену", - сказал он.
Руководство ЕС осудило атаку боевиков ХАМАС по Израилю.
"Я однозначно осуждаю нападение террористов ХАМАС на Израиль. Это терроризм в его самой отвратительной форме. Израиль имеет право защищаться от таких отвратительных нападений", – написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter (X).
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