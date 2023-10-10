"Выдал секреты нацбезопасности": племянница Трампа рассказала, кто виноват в атаке на Израиль

Мэри Трамп подозревает, что экс-президент США мог передать Путину секреты национальной безопасности Израиля. Потом информация попала к Ирану и ХАМАСу.

https://glavred.info/world/vydal-sekrety-nacbezopasnosti-plemyannica-trampa-rasskazala-kto-vinovat-v-atake-na-izrail-10506994.html Ссылка скопирована

Путин, Трамп, ХАМАС / Коллаж: Главред, фото: скриншот, vocfm.co.za, УНИАН

Племянница Дональда Трампа Мэри заявила, что 45-й президент США мог быть причастен к нападению боевиков ХАМАС на Израиль. В частности, по ее мнению, Трамп мог раскрыть российскому руководству "секреты нацбезопасности" Израиля.

"Этот маньяк, вероятно, передал Путину (который передал Ирану, который передал ХАМАСу) секреты национальной безопасности Израиля… Кроме того, он выдал совершенно секретную информацию о наших атомных подводных лодках австралийскому картонному парню", - написала Мэри Трамп в микроблоге Х (Twitter) 9 октября.

Она ссылается на скриншот заявления своего дяди, где он задается вопросом о возможности совершения террористических атак на территории США.

видео дня

"Те же люди, которые совершили набег на Израиль, в рекордном количестве вливаются в наши когда-то прекрасные США через полностью открытую южную границу. Они планируют нападение на нашу страну? Криворукий Джо Байден и его босс Барак Хусейн Обама сделали это с нами!" - говорится в сообщении Трампа.

Скриншот / twitter.com/MaryLTrump

Комментируя эти слова, Мэри задается вопросом, почему Трампу до сих пор "позволяют разгуливать на свободе".

"Почему ему до сих пор разрешено свободно передвигаться?", - добавила племянница экс-президента.

Скриншот сообщения Мэри Трамп / twitter.com/MaryLTrump

Что происходит в Израиле

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна начинает "долгую и тяжелую войну". По его словам, война будет продолжаться до "достижения целей".

Террористы ХАМАС заявили о готовности к переговорам с Израилем. Об этом 9 октября сообщило агенство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ХАМАС Муссу Абу Марзука. В разговоре с журналистами он заявил, что боевики открыты для обсуждения возможного перемирия с Израилем. По его словам, ХАМАС якобы "достиг своих целей".

Издание Reuters писало со ссылкой на источники, что ХАМАСу удалось застать Израиль врасплох своей атакой благодаря тщательной кампании обмана. ХАМАС создал у Израиля впечатление, что он не готов к войне.

Представители службы безопасности Ирана помогли спланировать внезапную атаку ХАМАС на Израиль и дали зеленый свет для нападения на встрече в Бейруте в прошлый понедельник. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.