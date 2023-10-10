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"Достигли целей": в ХАМАС заявили, что готовы к переговорам с Израилем - Reuters

Анна Ярославская
10 октября 2023, 07:16 обновлено 10 октября, 07:22
Муссу Абу Марзука заявил, что ХАМАС якобы "достиг своих целей", поэтому боевики открыты для обсуждения возможного перемирия с Израилем.
Взрывы в секторе Газа, ХАМАС
В ночь на 10 октября на юге Израиля были слышны мощные взрывы со стороны сектора Газа / Коллаж: Главред. Фото: vocfm.co.za, t.me/yigal_levin

Террористы ХАМАС заявили о готовности к переговорам с Израилем. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщило агенство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ХАМАС Муссу Абу Марзука.

В разговоре с журналистами он заявил, что боевики открыты для обсуждения возможного перемирия с Израилем. По его словам, ХАМАС якобы "достиг своих целей".

Мусса Абу Марзук добавил, что они открыты ко "всем политическим диалогам".

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По данным CNN, в ночь на 10 октября на юге Израиля были слышны мощные взрывы со стороны сектора Газа.

Журналисты, которые работают в Израиле, услышали взрывы. В Сдероте и Ашкелоне, также было слышно, как над границей летели истребители. Сообщили корреспонденты и о работе беспилотников и вертолета, который летел вблизи границы с сектором Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что удары по сектору Газа - "это только начало". Он также анонсировал "самую мощную" атаку на ХАМАС, которая "будет иметь влияние на поколение".

Кроме того, Нетаньяху заявил, что у его страны нет другого выбора, кроме как начать наземную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

В свою очередь, министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа - военные будут блокировать даже доступ к продовольствию.

Как сообщал Главред, 9 октября официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми населенными пунктами на границе с сектором Газа, в которые проникли боевики ХАМАС во время внезапной атаки 7 октября.

Напомним, издание Reuters писало со ссылкой на источники, что ХАМАСу удалось застать Израиль врасплох своей атакой благодаря тщательной кампании обмана. ХАМАС создал у Израиля впечатление, что он не готов к войне.

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