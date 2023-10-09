Израиль контролирует все районы, куда вторглись боевики ХАМАС – ЦАХАЛ

Происходят единичные столкновения между войсками Израиля и боевиками ХАМАС, которые вторглись в Израиль. Не исключено, что в районе все еще есть террористы.

https://glavred.info/world/izrail-kontroliruet-vse-rayony-kuda-vtorglis-boeviki-hamas-cahal-10506769.html Ссылка скопирована

Боевики ХАМАС все еще могут оставаться в ранее атакованых регионах / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/IdfRussian

Израильские войска восстановили контроль над всеми населенными пунктами на границе с сектором Газа, в которые проникли боевики ХАМАС во время внезапной атаки 7 октября. Об этом заявил официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари.

По его словам, пока что происходят единичные столкновения между войсками Израиля и боевиками ХАМАС, которые вторглись в Израиль. Не исключено, что в этом районе все еще есть террористы, передает The Times of Israel.

Хагари заявил, что прорывы пограничного барьера в Газе будут физически защищены танками, которые будут поддерживаться боевыми вертолетами и беспилотниками.

видео дня

По словам представителя ЦАХАЛа, армия эвакуировала 15 из 24 пограничных городов и продолжит эвакуацию остальных в течение ближайшего дня. Город Сдерот на данном этапе не будут эвакуировать.

Хагари добавил, что с момента начала боевых действий утром 7 октября по Израилю было выпущено около 4400 ракет.

Что касается призыва резервистов, то он сообщил, что ЦАХАЛ "никогда не мобилизовал столько людей так быстро - 300 тысяч резервистов за 48 часов".

Ситуация в Израиле

Авиация Израиля в ночь на понедельник, 9 октября, продолжила наносить удары по Сектору Газа, пытаясь "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". При этом израильские военные изменили тактику и наносили удары не только по домам командиров, но и по домам всех боевиков.

В результате воздушных ударов по Газе Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС. Как заявили в Армии обороны Израиля, удары наносились по зданию, в котором размещались боевики ХАМАС, а также по нескольким оперативным командным центрам группировки, в том числе по трехэтажному командному центру.

Издание Reuters писало со ссылкой на источники, что ХАМАСу удалось застать Израиль врасплох своей атакой благодаря тщательной кампании обмана. ХАМАС создал у Израиля впечатление, что он не готов к войне.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.