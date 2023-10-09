Израиль массированно ударил по Сектору Газа: уничтожают дома всех боевиков

Ночью Армия Израиля уничтожила, в частности, ряд командных пунктов и здание, где проживают боевики ХАМАС.

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Израиль ночью массированно ударил по Сектору Газа/ коллаж: Главред, фото: скрин

Авиация Израиля в ночь на понедельник, 9 октября, продолжила наносить удары по Сектору Газа, пытаясь "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". При этом израильские военные изменили тактику и теперь наносят удары не только по домам командиров, но и по домам всех боевиков.

Об этом сообщает The Times of Israel. Отмечается, что во время ночных ударов было уничтожено, в частности: несколько командных пунктов: здание, в котором проживали боевики; командный центр, используемый высокопоставленным чиновником военно-морских сил ХАМАС и другие объекты.

В то же время офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин рассказал в Telegram, что был ликвидирован один из командиров боевиков Рифат Абу-Хилаль, он же "Абу аль-Абад".

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Левин также отметил, что, по его информации, из Сектора Газа с ужасом сообщают, что Израиль уничтожает не только дома командиров, как делал раньше, но и дома даже рядовых боевиков. Если раньше израильская армия действовала по протоколу "Акеш ба гаг" ("Стук по крыше"), то теперь дома уничтожаются без предупреждения.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября ХАМАС пошел в атаку на Израиль, боевики проникли на территорию Израиля из Сектора Газа, им удалось захватить ряд населенных пунктов. Однако уже к вечеру этого дня войска Израиля вошли во все города возле Сектора Газа и начали зачистку от боевиков.

На следующий день, 8 октября, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что началась "долгая и тяжелая война", в то же время он отметил, что первый этап войны уже заканчивается уничтожением большинства сил противника, проникших на территорию Израиля. Сектор Газа объявили закрытой зоной.

Также 8 октября Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны и готовится к мобилизации. Военно-политический кабинет Израиля принял решение о запуске пункта "40 аллеф" – это означает, что Иерусалим официально заявляет об объявлении войны.

Среди погибших в Израиле есть украинцы. Подтвердилась гибель двух граждан Украины, сообщил президент Владимир Зеленский. Также он сказал, уже есть более сотни обращений в посольство от украинцев в Израиле.

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