В Израиль направляется крупнейший авианосец США, первый самолет с помощью уже прибыл - СМИ

США перебрасывают свои корабли и самолеты ближе к Израилю. Америка отправляет свой самый большой авианосец. Об этом сообщает Politico.
Министр США Ллойд Остин отправил в Восточное Средиземноморье авианосец USS Gerald R. Ford, крейсер класса Ticonderoga USS Normandy и несколько эсминцев. Также Америка усиливает эскадрильи истребителей ВВС США F-35, F-15, F-16 и A-10.
Такое решение приняли, чтобы укрепить позиции Минобороны в регионе и усилить региональные усилия по сдерживанию боевиков ХАМАС. Остин пообещал быстро предоставить Армии обороны Израиля дополнительные ресурсы, оборудование и боеприпасы.
В СМИ также сообщают о том, что в Израиль прибыл первый самолет США с военной помощью. По предварительным данным Америка передала:
- снаряды к Про Iron Dome,
- управляемые авиабомбы SDB,
- патроны для пулеметов.
Израиль также просил США о расширении сотрудничества в области разведки.
Война в Израиле
Ранее Зеленский созвонился с Биньямином Нетаньяху. Израиль пострадал от дерзкого масштабного нападения, подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, ранее сообщалось о том, что "Хезболла" обстреляла Израиль, Иерусалим в ответ ударил по Ливану. Ливанские террористы "Хезболла" поддержали атаку террористической группировки ХАМАС на Израиль и нанесли ракетные и минометные удары по его территории.
Как известно, боевики террористической группировки ХАМАС утром 7 октября атаковали Израиль. Они нанесли удары с воздуха, суши и моря по центральной и южной части страны с территории сектора газа. Сообщалось, что боевики выпустили более 2200 ракет по Израилю.
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