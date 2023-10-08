В Израиль направляется крупнейший авианосец США, первый самолет с помощью уже прибыл - СМИ

США передали Израилю снаряды в системы ПРО, управляемые авиабомбы и патроны для пулеметов.

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В Израиль прибыла первая помощь от США / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот с видео

США перебрасывают свои корабли и самолеты ближе к Израилю. Америка отправляет свой самый большой авианосец. Об этом сообщает Politico.

Министр США Ллойд Остин отправил в Восточное Средиземноморье авианосец USS Gerald R. Ford, крейсер класса Ticonderoga USS Normandy и несколько эсминцев. Также Америка усиливает эскадрильи истребителей ВВС США F-35, F-15, F-16 и A-10.

Такое решение приняли, чтобы укрепить позиции Минобороны в регионе и усилить региональные усилия по сдерживанию боевиков ХАМАС. Остин пообещал быстро предоставить Армии обороны Израиля дополнительные ресурсы, оборудование и боеприпасы.

видео дня

В СМИ также сообщают о том, что в Израиль прибыл первый самолет США с военной помощью. По предварительным данным Америка передала:

снаряды к Про Iron Dome,

управляемые авиабомбы SDB,

патроны для пулеметов.

Израиль также просил США о расширении сотрудничества в области разведки.

Война в Израиле

Ранее Зеленский созвонился с Биньямином Нетаньяху. Израиль пострадал от дерзкого масштабного нападения, подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Хезболла" обстреляла Израиль, Иерусалим в ответ ударил по Ливану. Ливанские террористы "Хезболла" поддержали атаку террористической группировки ХАМАС на Израиль и нанесли ракетные и минометные удары по его территории.

Как известно, боевики террористической группировки ХАМАС утром 7 октября атаковали Израиль. Они нанесли удары с воздуха, суши и моря по центральной и южной части страны с территории сектора газа. Сообщалось, что боевики выпустили более 2200 ракет по Израилю.

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