"Подтвердилась гибель граждан": Зеленский срочно обратился к украинцам в Израиле

Уже есть более сотни обращений в посольство от украинцев в Израиле, рассказал президент.

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Владимир Зеленский обратился к украинцам в Израиле / Коллаж: Главред, Фото: скриншот, pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан Украины, находящихся в Израиле быть внимательными и следовать инструкциям местных сил безопасности.

"Между украинским посольством и полицией Израиля есть все необходимое сотрудничество для выяснения деталей об украинцах, оказавшихся в районах боевых действий и обстрелов. К сожалению, подтвердилась гибель двух граждан Украины, мое соболезнование родным и близким. Посольство Украины в Израиле, все наши дипломаты, которые опекают этот регион вместе с разведкой, работают круглосуточно, чтобы помочь всем нашим людям, нуждающимся в помощи", - сказал он в видеообращении в воскресенье.

"Уже есть более сотни обращений в посольство от наших граждан. Установлено местонахождение пяти наших людей на юге Израиля. Еще раз обращаюсь ко всем гражданам Украины в Израиле. Будьте внимательны и следуйте инструкциям местных сил безопасности", - добавил Зеленский. видео дня

Обострение в Израиле

Ранее Зеленский созвонился с Биньямином Нетаньяху. Израиль пострадал от дерзкого масштабного нападения, подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Хезболла" обстреляла Израиль, Иерусалим в ответ ударил по Ливану. Ливанские террористы "Хезболла" поддержали атаку террористической группировки ХАМАС на Израиль и нанесли ракетные и минометные удары по его территории.

Как известно, боевики террористической группировки ХАМАС утром 7 октября атаковали Израиль. Они нанесли удары с воздуха, суши и моря по центральной и южной части страны с территории сектора газа. Сообщалось, что боевики выпустили более 2200 ракет по Израилю.

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