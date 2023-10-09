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ХАМАС "серьезно ослаблен": в ЦАХАЛ сообщили, что сейчас происходит в Израиле

Анна Ярославская
9 октября 2023, 10:24 обновлено 9 октября, 10:33
Бои между израильскими войсками и террористами ХАМАС продолжаются в семи-восьми местах вокруг сектора Газа на израильской стороне границы.
Удары по Сектору Газа, ХАМАС
Армия обороны Израиля наносит удары по Сектору Газа / Коллаж: Главред, фото: скриншот, twitter.com/IdfRussian

В результате воздушных ударов по Газе, которые продолжались до утра понедельника, 9 октября, Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС.

Как заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), удары наносились по зданию, в котором размещались боевики ХАМАС, а также по нескольким оперативным командным центрам группировки, в том числе по трехэтажному командному центру, передает CNN.

Также Армия обороны Израиля атаковала:

видео дня
  • командный пункт, который принадлежит высокопоставленному оперативнику военно-морских сил ХАМАС по имени Махмад Кашта;
  • оперативный актив ХАМАС в мечети в городе Джабалия;
  • разведывательный объект и дополнительный объект, используемый ХАМАСом.

Смотрите видео - В Сети появились кадры атаки на объекты ХАМАСа:

скриншот сообщения Telegram

Издание The Times of Israel пишет, что бои между израильскими войсками и террористами ХАМАС продолжаются в семи-восьми местах вокруг сектора Газа на израильской стороне границы.

"Мы все еще боремся. Есть от семи до восьми открытых мест вокруг Газы, (где) у нас все еще есть воины, которые борются с террористами. Мы думали, что до вчерашнего дня мы будем иметь полный контроль. Я надеюсь, что к концу дня мы это сделаем", - сказал спикер Армии обороны Израиля Ричарда Хехта.

Что происходит в Израиле

Авиация Израиля в ночь на понедельник, 9 октября, продолжила наносить удары по Сектору Газа, пытаясь "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". При этом израильские военные изменили тактику и теперь наносят удары не только по домам командиров, но и по домам всех боевиков.

Количество жертв атаки террористической группировки ХАМАС против Израиля возросло до более чем 150 человек, более 1100 человек получили ранения. Среди них как раненые вследствие ракетных ударов, так и от рук боевиков ХАМАС, которые проникали на территорию Израиля и расстреливали военных и гражданских лиц.

7 октября ХАМАС пошел в атаку на Израиль, боевики проникли на территорию Израиля из Сектора Газа, им удалось захватить ряд населенных пунктов. Однако уже к вечеру этого дня войска Израиля вошли во все города возле Сектора Газа и начали зачистку от боевиков.

На следующий день, 8 октября, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что началась "долгая и тяжелая война", в то же время он отметил, что первый этап войны уже заканчивается уничтожением большинства сил противника, проникших на территорию Израиля. Сектор Газа объявили закрытой зоной.

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