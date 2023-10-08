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Кричала и умоляла о помощи: идентифицированы две украденные ХАМАСом девушки

Яна Ставская
8 октября 2023, 19:03 обновлено 8 октября, 19:16
Личности девушек установили их родные и друзья. Одну удалось идентифицировать по характерному тату на ноге.
Кричала и умоляла о помощи: идентифицированы две украденные ХАМАСом девушки
Одна из заложниц является гражданкой Германии / коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

В сети идентифицировали двух девушек из фотографий боевиков ХАМАС во время первого дня атаки террористов на израильские города. Обе - участницы фестиваля электронной музыки Nature Party, который в то время проходил вблизи границы с сектором Газа.

Первую девушку, которую боевики раздели и, вероятно, сильно покалечили, удалось опознать благодаря тату на ее ноге. В сети утверждают, что это - 22-летняя Шани Лук, которая имеет немецкое гражданство.

Лук живет в Израиле давно, а перед нападением приехала на фестиваль Nature Party.

видео дня

На предполагаемое похищение Шани уже отреагировала ее мать Рикарда Лук. Она тоже живет в Израиле и заявила в видеообращении, что уверена, что на распространенной террористами фотографии - ее дочь.

По ее словам, Шани вместе с группой туристов похитили на юге Израиля.

"Нам прислали видео, на котором я четко узнала нашу дочь. Без сознания, в машине с палестинцами, когда они въезжали в сектор Газа. Прошу о любой помощи, любой информации", - заявила Рикарда.

К делу привлекли посольство Германии. Судьба девушки остается неизвестной.

Кроме того, СМИ удалось идентифицировать другую жертву ХАМАСа - на видео, в котором террористы сажают девушку на мопед, а она кричит и умоляет о помощи.

Девушку зовут Ноа. СМИ утверждают, что она прибыла на фестиваль вместе с парнем. Именно он появляется в одном из последних кадров - боевики ведут мужчину за руки в неизвестном направлении. Судьба молодой пары неизвестна.

Террористы ХАМАС похищают девушек на Nature Party - смотрите видео:

Кричала и умоляла о помощи: идентифицированы две украденные ХАМАСом девушки

Бойня на фестивале Nature Party в Израиле

В настоящее время известно о более чем 200 телах, найденных в районе, где проходила вечеринка. Участники фестиваля пропали без вести, либо убиты, либо попали в плен.

По словам очевидцев, террористы стреляли по людям из автоматов и РПГ, применяли ножи и издевались над телами. На некоторых жертвах видны следы пыток - с простреленными головами и связанными за спину руками.

Отдельным группам туристов удалось спастись, скрываясь от боевиков.

Нападение ХАМАС на Израиль - главное

7 октября боевики ХАМАСа прорвали границу Израиля и сектора Газа и выпустили тысячи ракет в сторону страны. В ответ Армия обороны Израиля начала наносить удары по военным объектам террористов.

На следующий день, 8 октября, Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны и заявил о намерениях насчет мобилизации.

Продолжаются бои на юге страны у границы с сектором Газы.

По последним данным, от атаки ХАМАС погибло по меньшей мере 600 израильтян. Подтверждена также гибель двух украинок.

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Израиль ХАМАС Нападение ХАМАС на Израиль
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