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Россияне запустили сумасшедший фейк об Украине и ХАМАС: что придумали

Яна Ставская
8 октября 2023, 17:43 обновлено 8 октября, 18:01
Россия пытается создать иллюзию непричастности к террористам "ХАМАС", очерняя Украину.
Россияне запустили сумасшедший фейк об Украине и ХАМАС: что придумали
РФ запустила новый фейк об Украине / Коллаж Главреда: скриншоты из видео

Российские пропагандисты начали продвигать нарратив о якобы украинском оружии, которое попало в руки террористов "ХАМАС".

Как сообщает Military Media Center, в российских пабликах появилось видео, на котором якобы представители "ХАМАС" демонстрируют украинское оружие. В частности на арабском языке утверждается, что именно Украина продала террористам западные образцы вооружения. Видео длится всего 12 секунд и вызывает много сомнений, отмечают специалисты.

"Следует отметить, что, по сути, украинцы не могли бы этого сделать, ведь наши западные партнеры пристально следят за вооружением и военной техникой, которые они нам поставляют для борьбы с российским агрессором", - говорится в сообщении Military Media Center.

видео дня

Вероятно, предполагают эксперты, видео наскоро снято каким-то из российских центров информационно-психологических операций.

"Таким образом россияне пытаются оправдать себя и создать иллюзию того, что они непричастны к террористам из "ХАМАС", - отмечают в центре.

В то же время специалисты напоминают, что именно Россия на официальном уровне сотрудничает с террористами "ХАМАС".

"Террористы давно сотрудничают с террористами", - отметили в Military Media Center.

Отдельно фейки об оружии распространяют и представители оккупационной армии ВС РФ. К примеру, утром 8 октября в Минобороны России заявили, что украинские власти, мол, "продали" террористам часть поставленного западного оружия.

Все эти нарративы врага рассчитаны, в частности, на то, чтобы посеять зерно сомнения у западной аудитории относительно уместности помощи Украине и добропорядочности украинского военного командования, таким образом - чтобы сорвать будущие поставки оружия для ВСУ.

Кроме того, замечено также, что российские пропагандистские ресурсы "лепят" фейки о якобы предоставлении США оружия Израилю за счет "украинского" пакета помощи. Абсолютно вымышленная "новость" появилась в Telegram "Военного обозревателя", которого неоднократно уличали в тиражировании ИПСО РФ.

"Американский Сенат отзывает передачу Украине 30 танков Abrams и 10 истребителей F-16, а также $8 млрд в пользу оказания военной помощи Израилю", - говорится в ложной новости пропагандистов.

Новый российский фейк об украинском оружии в Израиле - смотрите видео:

Россияне запустили сумасшедший фейк об Украине и ХАМАС: что придумали

Россия получит выгоду от войны в Израиле

По мнению президента Польши Анджея Дуды, война на Ближнем Востоке на руку Кремлю, потому что она отвлекает внимание от Украины.

"Это, безусловно, выгодно для России и для российской агрессии против Украины. Это отвлекает внимание всего мира", - ответил он в интервью PolsatNews.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, в свою очередь, отметил, что за атаками террористов ХАМАС на Израиль стоит Россия.

"Из-за разжигания войны на Ближнем Востоке РФ также надеется на ослабление помощи Украине нашими международными партнерами, в частности США, которые имеют прямые союзнические обязательства перед Израилем", - написал Лубинец в Telegram.

Чиновник заявил, что Украина и партнеры должны помешать Кремлю.

Война в Израиле -тглавное

8 октября Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны и заявил о намерениях насчет мобилизации.

Этому предшествовало кровавое нападение террористов "ХАМАСа" на города Израиля. 7 октября боевики прорвали границу Израиля и сектора Газа и выпустили тысячи ракет в сторону страны.

В ответ Армия обороны Израиля начала наносить удары по военным объектам террористов. Продолжаются бои на юге страны у границы с сектором Газы.

По последним данным, от атаки "ХАМАС" погибло по меньшей мере 600 израильтян. Подтверждена также гибель двух украинок.

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