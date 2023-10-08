В Израиле погибли двое украинок, тела перевезут в Украину – СМИ

В Израиле погибли двое граждан Украины. Сейчас принимаются меры для того, чтобы перевезти их тела на родину.
Об этом сообщили в посольстве Украины в Израиле, пишет "Интерфакс-Украина". Отмечается, что пока нет информации о раненых или пропавших без вести украинцах.
"Посольство Украины получило подтверждение от полиции Израиля относительно гибели двух граждан Украины. Принимаются меры по организации репатриации тел погибших. Информация о наличии граждан Украины среди раненых или пропавших без вести пока отсутствует", – сообщили в посольстве.видео дня
Спикер МИД Олег Николенко рассказал в комментарии РБК-Украина, что обе погибшие украинки длительное время проживали в Израиле.
"Имеем подтвержденную информацию о гибели двух украинок в Израиле. Обе гражданки длительное время проживали в стране. Консулы оказывают необходимую консульскую помощь, поддерживают связь с родственниками", – отметил Николенко.
Война в Израиле
Утром в субботу, 7 октября, ХАМАС атаковал территорию Израиля. Боевики Сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами. Десятки боевиков из исламистской боевой группировки ХАМАС вошли на юг Израиля в результате неожиданного нападения. После этого Силы обороны Тель-Авив (ЦАХАЛ) объявили о начале контртеррористической операции "Железные мечи".
В ночь на 8 октября Израиль заявил о начале "долгой и тяжелой войны", которая продлится до "достижения целей". Также Израиль после оценки ситуации израильскими военными объявил о закрытой зоне в Секторе Газа.
Также сообщалось, что "Хезболла" обстреляла Израиль, Иерусалим в ответ ударил по Ливану. Ливанские террористы "Хезболла" поддержали атаку террористической группировки ХАМАС на Израиль и нанесли ракетные и минометные удары по его территории.
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