В Израиле погибли двое украинок, тела перевезут в Украину – СМИ

Гибель двух граждан Украины подтвердила полиция Израиля. Сейчас принимаются меры для организации репатриации тел погибших.

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В Израиле погибли двое украинок/ коллаж: Главред, фото: скрин, ua.depositphotos.com

В Израиле погибли двое граждан Украины. Сейчас принимаются меры для того, чтобы перевезти их тела на родину.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Израиле, пишет "Интерфакс-Украина". Отмечается, что пока нет информации о раненых или пропавших без вести украинцах.

"Посольство Украины получило подтверждение от полиции Израиля относительно гибели двух граждан Украины. Принимаются меры по организации репатриации тел погибших. Информация о наличии граждан Украины среди раненых или пропавших без вести пока отсутствует", – сообщили в посольстве. видео дня

Спикер МИД Олег Николенко рассказал в комментарии РБК-Украина, что обе погибшие украинки длительное время проживали в Израиле.

"Имеем подтвержденную информацию о гибели двух украинок в Израиле. Обе гражданки длительное время проживали в стране. Консулы оказывают необходимую консульскую помощь, поддерживают связь с родственниками", – отметил Николенко.

Война в Израиле

Утром в субботу, 7 октября, ХАМАС атаковал территорию Израиля. Боевики Сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами. Десятки боевиков из исламистской боевой группировки ХАМАС вошли на юг Израиля в результате неожиданного нападения. После этого Силы обороны Тель-Авив (ЦАХАЛ) объявили о начале контртеррористической операции "Железные мечи".

В ночь на 8 октября Израиль заявил о начале "долгой и тяжелой войны", которая продлится до "достижения целей". Также Израиль после оценки ситуации израильскими военными объявил о закрытой зоне в Секторе Газа.

Также сообщалось, что "Хезболла" обстреляла Израиль, Иерусалим в ответ ударил по Ливану. Ливанские террористы "Хезболла" поддержали атаку террористической группировки ХАМАС на Израиль и нанесли ракетные и минометные удары по его территории.

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