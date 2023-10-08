"Хезболла" обстреляла Израиль, Иерусалим в ответ ударил по Ливану

Ливанские террористы "Хезболла" поддержали атаку террористической группировки ХАМАС на Израиль и нанесли ракетные и минометные удары по его территории.

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Израиль из артиллерии и БПЛА нанес удары по Ливану / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео соцсети

Ливанская террористическая группировка "Хезболла" "в знак солидарности" с террористами ХАМАС нанесла ракетные и минометные удары по территории Израиля. Израильская армия в ответ ударила по Ливану. Результаты атак неизвестны.

Как сообщает The Times of Israel, террористы "Хезболла" заявили, что применили "десятки ракет и снарядов" по трем израильским позициям в спорном районе Маунт-Дов, чтобы "поддержать" атаку группировки ХАМАС на Израиль.

В ответ армия обороны Израиля нанесла удары по "инфраструктуре Хезболлы в этом районе" артиллерией и беспилотниками.

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Кадры ударов армии Израиля по объектам террористов "Хезболла"

Израиль нанес удары по Ливану после атаки "Хезболлы" на свою территорию / Скриншот Главред

Обе стороны не сообщали о результатах атак.

Израильское издание со ссылкой на свои источники утверждает, что израильские войска атаковали палатку.

ХАМАС начал войну против Израиля

Боевики террористической группировки ХАМАС утром 7 октября атаковали Израиль. Они нанесли удары с воздуха, суши и моря по центральной и южной части страны с территории сектора газа. Сообщалось, что боевики выпустили более 2200 ракет по Израилю.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о военном положении в стране. У границы с Сектором Газа была введена "особая зона". Израильские войска ведут бои с ХАМАС на юге страны у границы с Газа.

По данным The Guardian, Израиль готовится к наземной операции в Секторе Газа. Израильская армия продолжает операцию по освобождению заложников и ликвидации террористов.

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