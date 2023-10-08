Боятся потерять фланг: оккупанты перебрасывают резервы к северу от Бахмута – ВСУ

Российские оккупанты пытаются помешать защитникам Украины продвигаться к северу от Бахмута.
Они пытаются притормозить наступление ВСУ, поэтому перебрасывают резервы к северу от Бахмута. Об этом рассказал глава пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.
Он отметил, что захватчики пытаются применять на этом направлении контрнаступательные подразделения, чтобы не дать украинским военным возможности развивать контрнаступление.
"Враг применяет все свои имеющиеся силы и резервы, поскольку понимает, что потеря этого фланга еще может обернуться для него достаточно разными последствиями", – отметил Евлаш.
Война в Украине
Генштаб ВСУ утром 8 октября сообщал, что войска РФ атакуют в направлении Купянска, в ВСУ успехи под Бахмутом. Силы обороны Украины продолжают свое наступление на юге и Востоке, планомерно выбивая российских оккупантов со своих территорий, сказали в Генштабе.
Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечал, что осенью и зимой войска РФ могут применить рекордное число БПЛА Shahed. Страна-оккупант Россия только за сентябрь применила против Украины более 500 беспилотных летательных аппаратов, сказал Игнат.
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что РФ хочет использовать войну в Израиле против Украины. В России рассчитывают на то, что из-за ситуации в Израиле мир на какое-то время отвернется от Украины.
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