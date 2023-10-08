РФ хочет использовать войну в Израиле против Украины: в ISW объяснили замысел Кремля

Страна-агрессор Россия попытается использовать нападение боевиков ХАМАС на Израиль, чтобы продвигать свои информационные операции, направленные на уменьшение поддержки Украины со стороны США и Запада.
К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они обратили внимание, что в РФ уже обвинили западные страны в "пренебрежении к конфликтам на Ближнем Востоке в пользу поддержки Украины". При этом в стране-агрессоре заявляют, якобы другие страны мира скоро перестанут обращать внимание на Украину.
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США и их союзники должны "не вмешиваться" в дела РФ и не оказывать Украине помощь, а вместо этого должны "заниматься" работой над "палестинско-израильским урегулированием".
При этом Медведев также обвинил Запад в том, что он якобы заблокировал необходимый "квартет" России, США, Евросоюза и ООН, и что именно это якобы привело к нынешним событиям в Израиле.
Кроме этого, российские пропагандисты уже заявляли о выгоде для РФ от войны в Израиле, мол, мир на какое-то время отвернется от Украины.
Война в Израиле
Утром в субботу, 7 октября, ХАМАС атаковал территорию Израиля. Боевики Сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами. Десятки боевиков из исламистской боевой группировки ХАМАС вошли на юг Израиля в результате неожиданного нападения. После этого Силы обороны Тель-Авив (ЦАХАЛ) объявили о начале контртеррористической операции "Железные мечи".
Вечером 7 октября сообщалось, что войска Израиля вошли во все города возле сектора Газа. Боевые действия на тот момент продолжались в 22 очагах. Израильские военные зачищают населенные пункты, которые ранее были захвачены боевиками ХАМАС.
В ночь на 8 октября Израиль заявил о начале "долгой и тяжелой войны", которая продлится до"достижения целей". Также Израиль после оценки ситуации израильскими военными объявил о закрытой зоне в Секторе Газа.
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