РФ хочет использовать войну в Израиле против Украины: в ISW объяснили замысел Кремля

В России рассчитывают на то, что из-за ситуации в Израиле мир на какое-то время отвернется от Украины.

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РФ хочет использовать войну в Израиле против Украины коллаж: Главред, фото: скрин

Страна-агрессор Россия попытается использовать нападение боевиков ХАМАС на Израиль, чтобы продвигать свои информационные операции, направленные на уменьшение поддержки Украины со стороны США и Запада.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они обратили внимание, что в РФ уже обвинили западные страны в "пренебрежении к конфликтам на Ближнем Востоке в пользу поддержки Украины". При этом в стране-агрессоре заявляют, якобы другие страны мира скоро перестанут обращать внимание на Украину.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США и их союзники должны "не вмешиваться" в дела РФ и не оказывать Украине помощь, а вместо этого должны "заниматься" работой над "палестинско-израильским урегулированием".

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При этом Медведев также обвинил Запад в том, что он якобы заблокировал необходимый "квартет" России, США, Евросоюза и ООН, и что именно это якобы привело к нынешним событиям в Израиле.

Кроме этого, российские пропагандисты уже заявляли о выгоде для РФ от войны в Израиле, мол, мир на какое-то время отвернется от Украины.

Война в Израиле

Утром в субботу, 7 октября, ХАМАС атаковал территорию Израиля. Боевики Сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами. Десятки боевиков из исламистской боевой группировки ХАМАС вошли на юг Израиля в результате неожиданного нападения. После этого Силы обороны Тель-Авив (ЦАХАЛ) объявили о начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Вечером 7 октября сообщалось, что войска Израиля вошли во все города возле сектора Газа. Боевые действия на тот момент продолжались в 22 очагах. Израильские военные зачищают населенные пункты, которые ранее были захвачены боевиками ХАМАС.

В ночь на 8 октября Израиль заявил о начале "долгой и тяжелой войны", которая продлится до"достижения целей". Также Израиль после оценки ситуации израильскими военными объявил о закрытой зоне в Секторе Газа.

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