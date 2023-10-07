Байден будет просить Конгресс дать 100 млрд долларов помощи Украине – The Telegraph

Президент США Джо Байден собирается просить у Конгресса предоставить Украине крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи в размере 100 миллиардов долларов. Этого пакета должно хватить на 2 года.
Байден хочет решить проблему до следующих выборов, поскольку продолжают возникать проблемы, которые создают скептики-республиканцы. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники.
Издание отмечает, что Белый дом разрабатывает планы обращения в Конгресс, чтобы попросить выделить Украине крупнейший пакет финансирования оружия и гуманитарной помощи. Такое обращение готовится на фоне опасений, что споры по поводу расходов, которые активно продолжаются, могут нанести вред Байдену на выборах в 2024 году.
По словам чиновников США, размер пакета помощи может достигать 100 миллиардов долларов.
"Идею "большого пакета" решительно поддерживают многие в администрации. Сторонники Украины хотят, чтобы это был однозначный крупный законопроект, а потом не иметь дело с ним до следующих выборов", – сказал источник издания.
Ситуация с военной помощью США Украине
В казне Пентагона осталось 5,2 миллиарда долларов на оружие и прочую помощь по безопасности для Украины. Эта сумма примерно эквивалентна стоимости оружия, которое администрация президента США Джо Байдена направила в Украину за последние шесть месяцев. Как пишет The Wall Street Journal, оставшихся денег может хватить всего на несколько месяцев.
В Politico отмечали, что Байден нашел "новый способ" отправлять помощь Украине. Белый дом рассматривает возможность использования грантов Госдепартамента для финансирования вооружения для Украины.
В то же время Reuters сообщило со ссылкой на источники, что США объявят о новом пакете военной помощи для Украины на $200 млн. Состав следующего пакета военной помощи пока формируется. Планируется, что он будет объявлен в Брюсселе в среду, 11 октября.
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