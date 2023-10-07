В Израиле могла погибнуть украинка, еще двух наших граждан ищут – Зеленский

Информацию о возможной гибели гражданки Украины и местонахождении других украинцев проверяют дипломаты.

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В Израиле могла погибнуть украинка, еще двух наших граждан ищут/ коллаж: Главред, фото: скрин, Офис президента Украины

В Израиле могла погибнуть гражданка Украины, проводится розыск еще двух украинцев.

Эту информацию сейчас проверяют украинские дипломаты. О результатах проверки данных в отношении этих людей будет сообщено позже. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером 7 октября.

"По состоянию на сейчас проверяется информация о возможной гибели одной гражданки Украины и проводится розыск двух наших граждан. Как только будут проверены детали относительно этих людей, украинские дипломаты сообщат обществу", – отметил Зеленский. видео дня

Он сообщил, что с самого утра находится на постоянной связи с украинскими дипломатами и с разведкой. По словам президента, из-за террористического нападения на Израиль и угрозы гражданам Украины, находящимся в Израиле, создан оперативный штаб при Министерстве иностранных дел Украины.

Зеленский призвал украинцев, находящихся в Израиле, быть максимально внимательными и следовать инструкциям от сил безопасности.

"При любой необходимости, пожалуйста, обращайтесь в наше посольство любым доступным вам способом: Украина поможет всем своим людям, что бы не происходило", – сказал глава Украинского государства.

Зеленский сообщил, что в Израиле могла погибнуть украинка/ скрин

Смотрите видеообращение Зеленского о войне В Израиле:

Война в Израиле

Утром в субботу, 7 октября, ХАМАС атаковал территорию Израиля. Боевики Сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами. Десятки боевиков из исламистской боевой группировки ХАМАС вошли на юг Израиля в результате неожиданного нападения. После этого Силы обороны Тель-Авив (ЦАХАЛ) объявили о начале контртеррористической операции "железные мечи".

Вечером 7 октября сообщалось, что войска Израиля вошли во все города возле Сектора Газа. Продолжаются боевые действия в 22 очагах. Израильские военные зачищают населенные пункты, которые ранее сегодня были захвачены боевиками ХАМАС.

Также сообщалось, что ХАМАС жестоко обстреливает Тель-Авив – число жертв в Израиле достигло 150. Более 1100 человек получили ранения, среди них как раненые в результате ракетных ударов, так и от рук боевиков ХАМАС, которые проникали на территорию Израиля и расстреливали военных и гражданских.

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