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НАТО ограничено в ответе на действия России в Черном море – Bloomberg

Алёна Воронина
7 октября 2023, 21:16 обновлено 7 октября, 21:18
В Альянсе чувствуют, что у них нет эффективных инструментов противостояния оккупантам в акватории Черного моря, которые не приведут к прямой эскалации.
Российские корабли, Черное море
НАТО ограничено в ответе на действия России в Черном море/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Североатлантический альянс ограничен в своих действиях, которые он может применить в ответ на действия страны-агрессора России в Черном море.

В НАТО чувствуют, что не имеют эффективных инструментов, как ответить России так, чтобы не вызвать эскалации. Этот вопрос обсуждается как всё более сложная проблема на заднем дворе Альянса. Об этом сообщает Bloomberg.

Из-за атак российских оккупантов корабли с украинским зерном вынуждены идти по другому маршруту. Они движутся вдоль береговой линии Румынии. А это в свою очередь приближает угрозу атак к берегам НАТО, отмечают в издании.

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Издание напомнило, что на прошлой неделе румынские радары зафиксировали вторжение дрона, а Болгария нашла на своей территории обломки беспилотников.

Эти инциденты в Североатлантическом альянсе сейчас рассматривают как казусы. Однако, как утверждает один дипломат, этот вопрос в ближайшее время будут рассматривать на встрече министров обороны в Брюсселе (10 октября в Брюсселе состоится очередной "Рамштайн" – ред.).

В издании со ссылкой на слова высокопоставленного представителя правительства США отмечают, что союзники Альянса сейчас пытаются узнать больше информации об инцидентах с обломками дронов, и в то же время они предупреждают страну-агрессора Россию о рисках эскалации. Отмечается, что такие инциденты поднимают на поверхность вопрос, имеет ли НАТО достаточно активов в Черном море, чтобы предотвратить нападения.

Ситуация в Черном море

Ранее разведка Великобритании отмечала, что после серии успешных ударов защитников Украины Черноморский флот страны-агрессора России, очевидно, не будет иметь в Черном море такого контроля, который он имел ранее. Отдельно, Черноморский флот РФ ослаб после украинских атак по штаб-квартире.

В Минобороны Великобритании отмечают, что Украина нанесла функциональное поражение флоту РФ в Черном море. Сухопутное наступление украинских военных сейчас немного медленное, но важен каждый сантиметр территории. Но при этом в Черном море РФ фактически потерпела поражение.

Начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что линия фронта в море отброшена на 185 км. Суда российских оккупантов двигаются у побережья временно оккупированного Крыма, но не решаются заходить за мыс Тарханкут.

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война в Украине НАТО Черное море вторжение России Североатлантический альянс
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