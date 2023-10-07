'Враг пытается уцепиться за железную дорогу': в ВСУ раскрыли тяжелую ситуацию под Бахмутом

Илья Евлаш сообщил, что бои на южном фланге Бахмута не останавливаются ни на секунду.

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Евлаш рассказал о ситуации в Бахмуте / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 92 отдельная штурмовая бригада

Начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, сообщил, что на южном фланге Бахмута идут ожесточенные бои. Россияне пытаются удержать удобные для них позиции.

Как отметил Евлаш, для того, чтобы нанести как можно больше поражений противнику, Силы обороны используют специальную тактику. Бои на южном фланге Бахмута не останавливаются ни на секунду. Силы обороны пытаются закрепиться на достигнутых рубежах в районе железной дороги Бахмут-Горловка, передает 24 Канал.

"Понятно, что эта железная дорога уже не подлежит эксплуатации. Она изуродована интенсивными боями и артиллерийскими снарядами. Противник пытается уцепиться за нее, ведь ему удобно оборонять этот рукотворный рубеж", - пояснил Евлаш. видео дня

Однако силы обороны работают над обнаружением вражеских точек наблюдения и управления поблизости и нанесением прицельных повреждений. Примечательно, что на Бахмутском направлении Россия задействует как десантников, так и общевойсковые части.

"Россияне бросают в бой свои резервы, но те несут существенные потери. Из-за этого в рядах оккупантов низкое морально - психологическое состояние и даже случаются бунты", - подытожил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ.

Ситуация на Бахмутском направлении

Напомним, что РФ стянула "элитные" части и технику на Бахмутском направлении. В Бахмуте Донецкой области российские оккупанты сосредоточили танковые, мотострелковые и десантные полки численностью более 10 тысяч личного состава.

Под Бахмутом продолжаются интенсивные тяжелые бои. ВСУ удалось ликвидировать 184 оккупанта на этом направлении. Среди техники, которую удалось уничтожить: пять танков вражеских, также ряд различных артиллерийских систем.

В ISW раскрыли, где ВСУ продвинулись под Бахмутом. Силы обороны продолжали наступательные действия вблизи Бахмута и на Западе Запорожской области и 4 октября незначительно продвинулись вперед.

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