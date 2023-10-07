УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Враг пытается уцепиться за железную дорогу": в ВСУ раскрыли тяжелую ситуацию под Бахмутом

Юлия Куришко
7 октября 2023, 19:14 обновлено 7 октября, 19:51
Илья Евлаш сообщил, что бои на южном фланге Бахмута не останавливаются ни на секунду.
'Враг пытается уцепиться за железную дорогу': в ВСУ раскрыли тяжелую ситуацию под Бахмутом
Евлаш рассказал о ситуации в Бахмуте / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 92 отдельная штурмовая бригада

Начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, сообщил, что на южном фланге Бахмута идут ожесточенные бои. Россияне пытаются удержать удобные для них позиции.

Как отметил Евлаш, для того, чтобы нанести как можно больше поражений противнику, Силы обороны используют специальную тактику. Бои на южном фланге Бахмута не останавливаются ни на секунду. Силы обороны пытаются закрепиться на достигнутых рубежах в районе железной дороги Бахмут-Горловка, передает 24 Канал.

"Понятно, что эта железная дорога уже не подлежит эксплуатации. Она изуродована интенсивными боями и артиллерийскими снарядами. Противник пытается уцепиться за нее, ведь ему удобно оборонять этот рукотворный рубеж", - пояснил Евлаш.

видео дня

Однако силы обороны работают над обнаружением вражеских точек наблюдения и управления поблизости и нанесением прицельных повреждений. Примечательно, что на Бахмутском направлении Россия задействует как десантников, так и общевойсковые части.

"Россияне бросают в бой свои резервы, но те несут существенные потери. Из-за этого в рядах оккупантов низкое морально - психологическое состояние и даже случаются бунты", - подытожил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ.

Ситуация на Бахмутском направлении

Напомним, что РФ стянула "элитные" части и технику на Бахмутском направлении. В Бахмуте Донецкой области российские оккупанты сосредоточили танковые, мотострелковые и десантные полки численностью более 10 тысяч личного состава.

Под Бахмутом продолжаются интенсивные тяжелые бои. ВСУ удалось ликвидировать 184 оккупанта на этом направлении. Среди техники, которую удалось уничтожить: пять танков вражеских, также ряд различных артиллерийских систем.

В ISW раскрыли, где ВСУ продвинулись под Бахмутом. Силы обороны продолжали наступательные действия вблизи Бахмута и на Западе Запорожской области и 4 октября незначительно продвинулись вперед.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

Войска Израиля вошли во все города возле сектора Газа: детали

Войска Израиля вошли во все города возле сектора Газа: детали

20:07 Мир
"Враг пытается уцепиться за железную дорогу": в ВСУ раскрыли тяжелую ситуацию под Бахмутом

"Враг пытается уцепиться за железную дорогу": в ВСУ раскрыли тяжелую ситуацию под Бахмутом

19:14 Украина
В Крыму взрывы: над Джанкоем поднимается дым

В Крыму взрывы: над Джанкоем поднимается дым

18:54 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:27

Эскалация между Израилем и Газой: промежуточные выводы

20:07

"Как на лесоповале": Волочкову высмеяли за ее репетиции перед большим шоу

20:07

Войска Израиля вошли во все города возле сектора Газа: детали

19:59

"Убитые горем": Байден эмоционально отреагировал на войну в Израиле

19:19

Бруно Марс не выходит на связь в обстрелянном Тель-Авиве

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:14

"Враг пытается уцепиться за железную дорогу": в ВСУ раскрыли тяжелую ситуацию под Бахмутом

19:10

Что нового предложил диктатор россиянаммнение

18:54

В Крыму взрывы: над Джанкоем поднимается дым

18:28

"Трудная задача": армия Украины может освободить Крым с помощью двух путей

Реклама
18:19

Пугачева и Галкин не выходят на связь из Израиля: россияне начали злорадствовать

18:19

Добрынин впервые объяснил развод с блогершей КвитковойВидео

18:02

Пентагон в ближайшие дни обеспечит Израиль всем необходимым для самообороны

17:47

"До конца дня в Израиле не останется живых террористов": представитель ЦАХАЛ

17:14

Дожди будут лить по всей Украине: синоптики предупредили об опасной погоде

17:13

Число погибших возросло: в Израиле сообщили о количестве убитых палестинцами

17:13

Как венчание влияет на брак: что необходимо знать о таинстве

16:40

"Это страшный исторический момент": идет начало новой войны - прогноз астрологов

16:11

Яркий фейерверк на Запорожье: HIMARS ВСУ взорвал мощную ТОС вместе с экипажем РФВидео

16:06

Ты хранишь его неправильно: профессиональный пекарь рассказала, где держать хлеб, чтобы он всегда был свежим

16:02

СБУ задержала "на горячем" депутата, кума Медведчука: в чем его обвиняютФотоВидео

Реклама
16:01

Доверие народа не вернуть: после позора Потап выпустил новую украинскую песню

15:20

Жуткая хэллоуинская головоломка: найди летучую мышь среди котиков всего за 28 секунд

15:16

"Из-за РФ мир погружается в хаос": Подоляк отреагировал на события в Израиле

14:58

"Террор - это преступление против мира": Зеленский отреагировал на атаку на Израиль

14:50

ВСУ уничтожили под Бахмутом майора РФ – командира штурмового батальона врага

14:38

Израиль в огне, много убитых: все подробности атаки боевиков ХАМАС и начале войныВидео

14:34

Корзины будут полными за считаные часы: как быстро растут разные грибы после дождя

13:51

Звезда Женского Квартала намекнула на отношения с известным певцом

13:49

"Потери врага резко выросли": ВСУ пошли вперед и продвинулись на юге

13:29

Россия обстреляла ещё одно мирное село: есть погибшие и пострадавшие

13:28

Контроль России над Крымом - под вопросом: в Politico рассказали о проблемах ЧФ РФ

13:00

Подросток защекотал Кейт Мидлтон: момент попал на видеоВидео

12:47

Заклеивать не нужно: мастер на все руки показал, что делать, если тянет из пластиковых окон

12:35

Авто предателя взлетело на воздух: в Новой Каховке подорвали "единороса"

12:17

Словакия прекращает помощь Украине после победы пророссийской партии на выборах

11:57

Лунный день 8 октября 2023: сила Месяца предвещает очень удачный день на работе

11:57

"Снова будет насилие": Столтенберг призвал не дать Путину победить в Украине

11:31

ХАМАС пошел в атаку, ЦАХАЛ призывает резервистов: Израиль заявил о начале войныВидео

10:42

РФ собирает силы и нацеливается на захват крупного города Украины – эксперт

10:41

В Беларуси проверяют боевую готовность: в ВСУ ответили, есть ли угроза для Украины

Реклама
10:37

День ангела 8 октября по новому календарю: кто празднует именины в этот день

10:05

Россия зимой пойдет в новое наступление, если помощь США сократится - ЗолотаревЭксклюзив

09:51

Защитники Украины за сутки серьезно продвинулись вперед: в ВСУ раскрыли детали

09:50

РФ бьет "специфическими ракетами": украинцам назвали цели вражеских ударов

09:17

Гороскоп на завтра 8 жовтня 2023: Скорпиону - гости, Близнецам - конкуренция с другом

09:06

В Сеть попало фото "призрака Киева" в кабине истребителя F-16

08:43

ВСУ отодвигают линию фронта: продвигаются вперед на двух направлениях – ISW

08:22

Путин открыто заявил о длительной войнемнение

08:20

США объявят о новом пакете военной помощи для Украины на $200 млн – Reuters

08:17

От такой закуски невозможно набрать вес: рецепт изумительного рулета с тунцом и крем-сыром

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять