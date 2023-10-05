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ВСУ продвинулись под Бахмутом: в ISW раскрыли, где есть успехи

Юлия Куришко
5 октября 2023, 08:22 обновлено 5 октября, 08:37
ВСУ продолжали наступательные действия в на Бахмутском направлении и продвинулись вперед вблизи нескольких населенных пунктов.
ВСУ продвинулись под Бахмутом: в ISW раскрыли, где есть успехи
ВСУ продвигаются под Бахмутом / коллаж: Главред, фото: 92 ОМБр, скриншот: deepstatemap.live

В Институте изучения войны сообщили, что Силы обороны продолжали наступательные действия поблизости Бахмута но на Западе Запорожской области и 4 октября незначительно продвинулись вперед.

Как отметили в ISW, ВСУ продолжали наступательные действия в районе Бахмута и продвинулись вперед. В частности, достигли частичного успеха возле Клещиевки и Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута).

"Корреспондент кремлевского издания "Известия" утверждал, что украинские силы удерживают позиции в радиусе 40 метров от железнодорожного полотна вблизи Клещиевки, а российские военные блогеры сообщили, что Силы обороны возобновили бронетехнические штурмы вблизи Клещиевки и Андреевки в направлении железнодорожного пути", - сообщили аналитики.

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В то же время Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты безуспешно пытались отбить утраченные позиции возле Григоровки и Андреевки. Российские источники утверждали, что 3 и 4 октября российские войска совершили контратаку под Андреевкой, а МО РФ опубликовало кадры, на которых на Соледарском направлении действует неустановленное подразделение 106-й гвардейской воздушно-десантной бригады.

Российские войска продолжали наступление на линии Авдеевка-Донецк, но 4 октября не продвигались. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отбили российские атаки вблизи Авдеевки, Ласточкиного, Первомайского, Марьинки и Красногоровки.

Ситуация на Бахмутском направлении

Напомним, что Россия меняет тактику под Бахмутом. Противник, как и подразделения ВСУ, пытается малыми группами численностью к штурмовому взводу двигаться вперед, чтобы улучшить обстановку.

Бойцы ВСУ могут взять войска РФ в Бахмуте в полуоточение. Российские оккупанты в районе Бахмута столкнулись с проблемой логистики, поскольку вооруженные силы обстреливают трассу Бахмут - Горловка, сказал Илья Евлаш.

Под Бахмутом разворачиваются ключевые события. В районе железной дороги возле Бахмута Донецкой области идут очень тяжелые бои - лоб в лоб. На северном фланге города российские оккупанты пытаются остановить наступление ВСУ.

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