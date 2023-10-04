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Эксперт рассказал, возможна ли заморозка войны в Украине и при каких условиях

Юлия Куришко
4 октября 2023, 05:15
Иван Киричевский рассказал сценарий возможен, если Запад не может поставлять оружие в том количестве, которое нам нужно.
Эксперт рассказал, возможна ли заморозка войны в Украине и при каких условиях
Киричевский рассказал, Могут ли заморозить войну в Украине / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 3 отдельная штурмовая бригада

В интервью Главреду военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский рассказал, возможна ли определенная заморозка войны. Какой сценарий возможен, если Запад не может поставлять оружие в том количестве, которое нам нужно.

Эксперт считает, что на таком фоне можно начинать предполагать, что вдруг, например, россияне станут в стратегическую оборону, сосредоточатся на том, чтобы не дать нам наступать и будут просто нас бомбить с воздуха.

"Но это какой - то слишком очевидный вариант-россияне не просто так формируют армии как элементы наступательных действий. И с нашей стороны никто не готовится просто к тому, чтобы стать. Определенные резервы формируют, но есть признаки подготовки к интенсификации боев осенью, зимой и весной. Поэтому говорить, насколько вероятна так называемая заморозка войны, то есть прекращение на определенное время боевых действий на суше и ее переход в другие формы, то есть в воздушные удары и действия сил специальных операций, еще рано - в буквальном смысле об этом можно будет говорить ближе к Новому году", - считает Киричевский.

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Напомним, что Кулик рассказал, что Украина окажется в опасности в случае заморозки войны. Эксперт убежден, что оккупанты могут пойти в агрессивное наступление, если война в Украине перейдет на стадию заморозки. Тогда у РФ будет возможность накопить необходимые силы.

Данилов заявил, что Украина намерена освободить свои территории, после Херсона заморозки войны не будет. Украина не собирается ничего "замораживать" и настроена на деоккупацию своих территорий в любое время года, сказал секретарь СНБО.

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война в Украине
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