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"Потеряем больше, чем теряем сейчас": Украина окажется в опасности в случае заморозки войны - Кулик

4 апреля 2023, 18:36
Россия сможет накопить силы для наступления, если война в Украине перейдет в стадию заморозки.
Украинские военные, ВСУ, Виталий Кулик
Украина может потерять больше территорий, если война перейдет на стадию заморозки / Коллаж фото 59 ОПМБр Якова Гандзюка, Главред

Украина может потерять больше территорий, чем теряет сейчас. Это произойдет в случае если страна-агрессор Россия пойдет в наступление. Об этом в интервью Главреду заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Он убежден, что оккупанты могут пойти в агрессивное наступление, если война в Украине перейдет на стадию заморозки. Тогда у РФ будет возможность накопить необходимые силы.

"Заморозка войны для нас менее выгодна, чем активная ее фаза. Возможно, это звучит цинично и страшно, но с моей точки зрения заморозка фронта – это большая угроза для Украины, чем продвижение к своим государственным границам. Потому что потом Россия накопит ресурс, в определенный момент начнется контрнаступление и мы можем потерять больше, чем теряем сейчас", - сказал Кулик.

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Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинская армия активно готовится к мощному контрнаступлению и освобождению незаконно захваченных земель российской оккупационной армией. Это контрнаступление будет осуществляться сразу на нескольких направлениях, заявил министр обороны Алексей Резников. Наступление ВСУ начнется уже в апреле-мае этого года, говорит министр.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская оккупационная армия продолжает атаковать позиции украинских военных, но несет огромные потери на фронте. Однако уже в ближайшие месяцы украинская армия будет активнее на фронте.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что союзникам Украины не надо рассматривать предстоящее весеннее контрнаступление ВСУ как решающий момент, поскольку если оно будет неудачным, усилятся позиции западных чиновников, выступающих за "компромиссы" со страной-оккупантом Россией.

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война в Украине замороженный конфликт вторжение России
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