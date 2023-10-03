Россияне наступали на позиции ВСУ, но понесли огромные потери техники и солдат

На Авдеевском направлении заметно увеличилось количество интенсивных действий российских оккупантов, сообщили в пресс-центре Сил обороны.

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ВСУ имеют успехи на Таврическом направлении / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных сил ВСУ, 53 отдельная механизированная бригада

В объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления сообщили, что украинские военные за минувшие сутки уничтожили более 260 российских оккупантов и еще 20 единиц военной техники.

Как сообщили в пресс-центре в Facebook, что на Авдеевском направлении заметно увеличилось интенсивных действий российских оккупантов. Россияне безуспешно пытаются восстановить утраченное положение в районе Авдеевки.

Украинские военные успешно отбили штурмовые действия врага в районе восточнее Степного Донецкой области. 10 неудачных атак оккупанты провели в районах Марьинки и Новомихайловки. В то же время на шахтерском направлении украинские воины нанесли потери и успешно отбили атаки противника вблизи Старомайорского и Равнополя.

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Кроме того, на Запорожском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1 тысячу 198 огневых задач. Общие потери врага составили 261 человек. 10 российских оккупантов сдались в плен. Уничтожено 20 единиц военной техники противника. В частности, один танк, две ББМ, семь артиллерийских систем, пять единиц автомобильной и пять – специальной техники оккупантов. Также уничтожено 8 складов боеприпасов врага", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что в ВСУ назвали опасное направление, куда Россия массово стягивает новые подразделения и технику. Марьинка-это фактически тыл к Угледару, где в свое время элитные войска страны-агрессора потеряли значительное количество живой силы и техники, пытаясь прорваться в город.

Под Бахмутом продолжаются интенсивные тяжелые бои. Ситуация стабильно напряженная, однако контролируемая. 629 раз противник обстреливал позиции Вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-службы восточной группировки Илья Евлаш.

Боец ВСУ рассказал, как изменились действия оккупантов. На разных участках фронта наблюдается разная обстановка, однако она взаимосвязана и может влиять на события на других направлениях, заметил Иевлев. Каждое направление имеет свои особенности.

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