УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Битва за Крым": Уоллес заявил об успехах контрнаступления и прорыве ВСУ

Юлия Куришко
2 октября 2023, 22:47 обновлено 2 октября, 22:59
Уоллес уверен, что Запад должен поддерживать контрнаступление и подкреплять это финансированием и оборудованием.
'Битва за Крым': Уоллес заявил об успехах контрнаступления и прорыве ВСУ
Контрнаступление ВСУ движется в Крым / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал контрнаступление Украины успешным и отметил, что сейчас можно наблюдать начало битвы за аннексированный Крым.

Уоллес в колонке для The Telegraph написал, что ВСУ "медленно, но уверенно" прорывают российские позиции. Он говорит, что Запад должен помочь Украине завершить эту войну.

"Иногда двор за двором, иногда село за селом, Украина имеет импульс и движется вперед", - отметил экс-глава британского Минобороны.

видео дня

Бывший министр обороны Великобритании подчеркнул, что украинские Силы обороны используют против российских оккупантов в частности британское оружие и показатели успеха "намного превосходят все ожидания".

"Когда Надежда сочетается с правильным оборудованием, Украину уже не остановить. Наш долг - поддерживать эту надежду и подкреплять ее финансированием и оборудованием до тех пор, пока работа не будет завершена. У нас есть шанс помочь закончить это. Русская армия трещит. Украина освоила новую тактику преодоления ужасных минных полей, а удары Storm Shadow разрушают российские штабы. Мы являемся свидетелями начала битвы за Крым", - Уоллес.

Освобождение Крыма

Напомним, что эксперт оценил, можно ли освободить Крым без F-16 и ATACMS. По словам Заблоцкого, такая "операция возможна, но это будет очень сложной задачей и с жертвами".Ситуация складывается таким образом, что ВСУ не могут не наступать.

Владимир Огрызко считает, что потеря Крыма будет фатальным поражением для Путина. Эксперт сообщил, что провал на юге и ситуация, которая до сих пор сохраняется на востоке, и означают военное поражение РФ, а Крым для Путина имеет сакральное значение.

В ВСУ раскрыли, что Россия готовится перебросить авиацию из Крыма. В оккупированном Крыму 5 аэродромов, которые оккупанты используют для различных задач. Россия применяет 40 аэродромов для того, чтобы атаковать Украину. Они расположены на разных расстояниях и направлениях.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине аннексия Крыма новости Крыма
Реклама

Главное за день

"Битва за Крым": Уоллес заявил об успехах контрнаступления и прорыве ВСУ

"Битва за Крым": Уоллес заявил об успехах контрнаступления и прорыве ВСУ

22:47 Украина
"Послание Путину": США вскоре объявят о новом пакете помощи

"Послание Путину": США вскоре объявят о новом пакете помощи

21:26 Украина
Россия скоро может испытать ядерную ракету в Антарктиде - The New York Times

Россия скоро может испытать ядерную ракету в Антарктиде - The New York Times

20:27 Мир
Все главные новости

Последние новости

22:47

"Битва за Крым": Уоллес заявил об успехах контрнаступления и прорыве ВСУ

22:32

Украину накрыла новая буря: какой будет сила геомагнитного шторма

22:29

Россияне пошли в штурм позиций ВСУ возле Андреевки и Вербового: чем закончилось

22:04

Под Бахмутом продолжаются интенсивные тяжелые бои: в ВСУ раскрыли бешеные потери россиян

21:42

Санта Димопулос официально сменила имя - фото нового документа

Россия взяла курс на ядерные испытания, Запад притворяется страусом - ГончарРоссия взяла курс на ядерные испытания, Запад притворяется страусом - Гончар
21:26

"Послание Путину": США вскоре объявят о новом пакете помощи

20:27

Россия скоро может испытать ядерную ракету в Антарктиде - The New York Times

20:10

Такого вы точно не готовили: рецепт тарталеток, который сразит всех

19:57

Россияне атаковали Днепр и попали в склад ДТЭК: хотят сорвать отопительный сезон

Реклама
19:53

Надя Дорофеева прокомментировала новость про беременность и показала животикВидео

19:23

Ударит +6: Украину накрыло похолодание

19:10

Бахмутский fatumмнение

19:06

Теперь официально оккупантка: Анна Asti получила гражданство РФ

18:55

НБУ отменяет фиксированный курс: что стоит знать о новом валютном режиме

18:46

Разоружение России затянется на годы: эксперт объяснил, как Запад "денацифицирует" РФ

17:58

РФ массово стягивает новые подразделения и технику: в ВСУ назвали опасное направление

17:45

США подготовили тайную стратегию помощи Украине - Politico

17:34

Фронтвумен Kazka впервые призналась в психическом расстройстве

17:32

Россия защищает Черноморский флот у Крыма самолетами-"старичками"

17:22

Новая трасса на юге: РФ строит дорогу через захваченную территорию УкраиныВидео

Реклама
17:16

"Вопрос помощи": в ВСУ раскрыли, какие установки нужны для усиления ПВО

17:03

Представим, Илон, ваш дом захватили русские, детей убили, а жену изнасиловалимнение

16:53

Лучшее домашнее средство от жира: чем отмыть плитку на кухне

16:45

Коля Серга шокировал признанием, что его брат воюет на стороне России

16:45

Реакция не будет ядерной: как Запад отреагирует на ядерный удар РФ

16:35

В России случайно слили адреса воинских частей и спецслужб Путина - СМИ

16:18

В ЕС сделали странное заявление на фоне победы "друзей Путина" на выборах в Словакии

15:50

Путину стоит задуматься: в ГУР рассказали о проблеме российских оккупантов с ПВО

15:43

Будут 3 худшие дни для влюбленных: любовный гороскоп на октябрь 2023Видео

15:41

Гениальный метод жарки яиц без обжаривания, который занимает всего 3 минуты

15:32

Что нужно выпить 4 октября, чтобы здоровье было крепким: приметы и запреты

15:20

Зачем США и РФ готовят ядерные полигоны: раскрыт план действий Запада

15:15

Готов ли Запад предоставить "ядерный зонт": Гончар раскрыл, что Украину будет ждать дальше

15:03

У Ларисы Долиной родилась внучка от ее бывшего мужа - реакция путинистки

14:53

Бизнес на ровном месте: зачем люди собирают каштаны и что из них делают

14:46

"Предатель": в РФ закатили истерику из-за пилота, перегнавшего Ми-8 в Украину

13:41

Надя Дорофеева ждет ребенка от Миши Кацурина - СМИ

13:38

В Херсоне прилет во время атаки оккупантов: пострадавшие в критическом состоянииФото

13:26

ЕС расширится от Лиссабона до Луганска: в Германии сделали громкое заявление

13:18

Силы обороны получили уже 230 автомобилей при содействии Favbet Foundation

Реклама
12:56

Мощный удар ВСУ на юге: украинские защитники "перемололи" сотни россиян

12:49

Не нужно лупить молотком и зажимать в дверях: как легко очистить грецкие орехи

12:26

Лишь 5% людей за 11 секунд могут заметить подсолнух, скрывающийся среди пчел

12:24

Большинство людей не найдут бабочку на дереве: хитрая головоломка для самых внимательных

12:05

"Пирог" из 3 ингредиентов впитает всю грязь со сковороды: как его приготовить

12:02

В Украину идет похолодание и дожди: синоптик назвал точные даты

11:59

Андрею Данилко - 50: топ-7 неожиданных и малоизвестных фактов про артиста

11:49

Гороскоп на октябрь от Влада Росса: что принесут два затмения и коварный ПлутонЭксклюзив

11:41

Почему небо голубое: простой школьный вопрос заставил украинцев краснетьВидео

11:38

Что означает слово "ровер" и можно ли его употреблять: Авраменко объяснил важные нюансыВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять