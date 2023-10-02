'Битва за Крым': Уоллес заявил об успехах контрнаступления и прорыве ВСУ

Уоллес уверен, что Запад должен поддерживать контрнаступление и подкреплять это финансированием и оборудованием.

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Контрнаступление ВСУ движется в Крым / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал контрнаступление Украины успешным и отметил, что сейчас можно наблюдать начало битвы за аннексированный Крым.

Уоллес в колонке для The Telegraph написал, что ВСУ "медленно, но уверенно" прорывают российские позиции. Он говорит, что Запад должен помочь Украине завершить эту войну.

"Иногда двор за двором, иногда село за селом, Украина имеет импульс и движется вперед", - отметил экс-глава британского Минобороны.

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Бывший министр обороны Великобритании подчеркнул, что украинские Силы обороны используют против российских оккупантов в частности британское оружие и показатели успеха "намного превосходят все ожидания".

"Когда Надежда сочетается с правильным оборудованием, Украину уже не остановить. Наш долг - поддерживать эту надежду и подкреплять ее финансированием и оборудованием до тех пор, пока работа не будет завершена. У нас есть шанс помочь закончить это. Русская армия трещит. Украина освоила новую тактику преодоления ужасных минных полей, а удары Storm Shadow разрушают российские штабы. Мы являемся свидетелями начала битвы за Крым", - Уоллес.

Освобождение Крыма

Напомним, что эксперт оценил, можно ли освободить Крым без F-16 и ATACMS. По словам Заблоцкого, такая "операция возможна, но это будет очень сложной задачей и с жертвами".Ситуация складывается таким образом, что ВСУ не могут не наступать.

Владимир Огрызко считает, что потеря Крыма будет фатальным поражением для Путина. Эксперт сообщил, что провал на юге и ситуация, которая до сих пор сохраняется на востоке, и означают военное поражение РФ, а Крым для Путина имеет сакральное значение.

В ВСУ раскрыли, что Россия готовится перебросить авиацию из Крыма. В оккупированном Крыму 5 аэродромов, которые оккупанты используют для различных задач. Россия применяет 40 аэродромов для того, чтобы атаковать Украину. Они расположены на разных расстояниях и направлениях.

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