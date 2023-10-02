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Россия защищает Черноморский флот у Крыма самолетами-"старичками"

Яна Ставская
2 октября 2023, 17:32 обновлено 2 октября, 17:32
Эти разработанные еще в 50-х годах прошлого века самолеты должны будут вовремя выявлять морские дроны.
Бе-12
Бе-12 стали на защиту российских военных кораблей / Коллаж Главреда: Фото скриншот, dodmedia.osd.mil

Российские оккупанты привлекли противолодочные самолеты-амфибии Бе-12, разработанные в 1950-х, к защите Черноморского флота от морских дронов.

Как объясняет британская разведка, вся ударная авиация, которая должна была бы защищать флот РФ, сейчас задействована в боях на юге Украины.

Бе-12 базируются в оккупированном Крыму и призваны обнаруживать беспилотные надводные дроны на раннем этапе.

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Отвечая на угрозы со стороны Украины, Россия "пытается использовать военно-морскую авиацию для проецирования силы" в северо-западной части Черного моря, заключает британская разведка.

Удары по Черноморскому флоту

Во время полномасштабного вторжения Украина неоднократно атаковала объекты российского Черноморского флота морскими беспилотниками, в том числе флагман "Адмирал Макаров", нефтяной танкер, перевозивший топливо для оккупантов, базу в Новороссийске и Крымский мост.

Недавно, 22 сентября, под ракетный удар попал штаб ЧФ в Севастополе, в результате которого было "задвухсочено" более 30 российских офицеров. Сам командующий флотом, несмотря на данные ССО, якобы жив.

В ВМСУ отмечали, что собираются вывести из строя весь Черноморский флот - другим способом безопасность в морском регионе не обеспечить.

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новости России Севастополь Черноморский флот новости Крыма взрыв
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