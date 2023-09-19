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13 и 14 сентября стали для РФ "черными": ГУР анонсирует новые "бахи" в Крыму

Яна Ставская
19 сентября 2023, 20:04 обновлено 19 сентября, 20:14
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В СБУ, в свою очередь, объяснили, почему системно выводят из строя большие десантные корабли Черноморского флота.
13 и 14 сентября стали для РФ 'черными': ГУР анонсирует новые 'бахи' в Крыму
Оккупантов в Крыму преследует "хлопок" / коллаж Главреда. Фото: УНИАН, скриншот видео

Спецоперация украинских военных в оккупированном Крыму продолжается, атаки на военные объекты, захваченные россиянами, будут происходит и дальше.

Как рассказал в эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов, последние несколько дней стали для российских захватчиков в Крыму "черными".

"Даже в собственных сводках начинают говорить правду. Можем констатировать, что 13 и 14 сентября уже являются "черными днями" для оккупантов, в частности, в Крыму. Такого количества пораженной техники и БК они давно не наблюдали. Дальше будет. Это активные меры, которые будут продолжаться", - заявил Юсов.

видео дня

В то же время в пресс-службе СБУ в комментарии "LIGA.net" объяснили, что сосредоточены, в частности, на больших десантных кораблях россиян у полуострова. Всего в течение двух лет в Крыму и Черном море были поражены по крайней мере 7 вражеских целей.

Для чего россиянам ВДК

В случае потери Россией Крымского моста и перерезания "сухопутного коридора" большие десатные корабли станут для оккупантов "едва ли не единственным способом сообщения с полуостровом".

В этом контексте потеря Черноморским флотом ВДК "Оленегорский горняк" для РФ оказалась крайне болезненной.

"Поэтому надо, чтобы на тот момент их (ВДК - Главред) осталось как можно меньше", - подытожили в ведомстве.

Потери россиян в Крыму - данные СБУ

В течение 2022-2023 годов спецоперации СБУ поразили следующие цели оккупантов:

  • Крымский мост (октябрь 2022 и июль 2023 года);
  • фрегат "Адмирал Макаров" и тральщик "Иван Голубец" в Севастопольской бухте (октябрь 2022 г.);
  • десантный корабль "Оленегорский горняк" (июль 2023 г.);
  • танкер "Сиг" (июль 2023 г.);
  • система ПВО "Триумф" в Крыму (сентябрь 2023 г.);
  • ракетный корабль Самум (сентябрь 2023 г.);
  • и пр.

В СБУ подчеркнули, что целью систематических атак на оккупантов в Крыму остается вывод из строя Черноморского флота, в том числе ракетоносителей. Из-за регулярного "хлопка" захватчики начали прятать корабли в бухте.

"Теперь для запуска ракет корабли надо сначала вывести на позиции. Это дает нам больше времени, чтобы подготовиться к отражению атак", - отметили в спецслужбе.

Взрывы в Крыму - последние новости

В последнее время оккупантов в Крыму преследует "хлопок". В частности, вечером 17 сентября снова прогремела серия взрывов неподалеку от военных объектов захватчиков на полуострове. Россияне отчитывались о работе ПВО, однако на месте "прилета" произошел крупный пожар.

До этого всего в течение недели в Евпатории был уничтожен ЗРК россиян С-400 "Триумф", полностью уничтожен ВДК "Минск" и подбит ракетоноситель "Самум", а еще - катер "Тунец".

Руководитель ГУР Кирилл Буданов, в свою очередь, выразил надежду, что ВСУ успеют разорвать "сухопутный коридор" оккупантов до начала зимы.

"Первая оборонительная линия на важнейшей южной оси в Запорожье уже местами пробита, а это значит, что операция по разрыву сухопутных связей между Россией и Крымом может быть завершена до наступления зимы", - ответил он.

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война в Украине ГУР новости Крыма война России и Украины
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