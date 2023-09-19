Штаб оккупантов в Мелитополе взлетел на воздух: эпические кадры

ВСУ подтвердили успешный удар по штабу российских оккупантов в Мелитополе 19 сентября.
Об успешной атаке на важный объект захватчиков пишет Стратком ВСУ в Telegram. До этого в сети появились первые кадры "хлопка", снятые вблизи места дислокации россиян.
На кадрах видно, что "прилет" буквально вынес штаб оккупантов в воздух. Над окраинами города поднялся столб густого дыма.
Смотрите видео прилета по штабу российских оккупантов:
Потери россиян на войне в Украине
В последнее время российские оккупанты начали все больше терять топ-военных ВС РФ непосредственно на линии фронта, где сейчас идет наступление украинских сил.
По словам представителей Третьей штурмовой бригады ВСУ, это связано прежде всего с потребностью российского командования предотвратить "отток" пехоты и дезертирство, что у росармии, учитывая регулярные неудачи на поле боя, носит массовый характер. В частности, подтверждено почти полное уничтожение 72-й российской бригады в боях за Андреевку. Ее командиры - либо ликвидированы, либо в плену.
Также в СМИ появилось подтверждение ликвидации комбрига 31-й ДШБ россиян Андрея Кондрашкина с позывным "Дунай". В него влетел БПЛА ВСУ.
По состоянию на 19 сентября количество "откобзоненных" оккупантов составляет уже 273 460, из них 520 были ликвидированы за предыдущие сутки.
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В течение последней недели украинским защитникам удалось освободить Андреевку и Клещиевку, которые являются важными стратегическими населенными пунктами для дальнейшей деоккупации Бахмута.
Хотя оккупанты и пытаются время от времени силой своего "мяса" отбить утраченные позиции. Отдельно утверждалось, что РФ перебрасывает под Марьинку отряды зэков для новых атак.
В то же время ВСУ, по словам эксперта Дениса Поповича, уже вклинились во вторую "линию Суровикина". У украинской армии появилась возможность прорваться к побережью Азовского моря.
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