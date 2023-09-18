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Россияне пошли в атаку на освобожденные Клещиевку и Андреевку: чем все закончилось

Яна Ставская
18 сентября 2023, 21:40 обновлено 18 сентября, 21:49
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На Бахмутском направлении враг получает "по зубам", "побед" у российской армии нет.
ВСУ, ВСУ
Россия обстреляла более 10 населенных пунктов в Донецкой области / коллаж Главреда. Фото: Командование Объединенных сил ВСУ

Российские оккупанты пытались вернуть утраченные позиции в районе Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении.

Пресс-служба Генштаба замечает в вечерней сводке, что атаки противника были успешно отражены.

"На Бахмутском направлении силы обороны успешно отразили ряд атак противника в районе Клещиевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Нанес авиационный удар в районе Бахмута Донецкой области", - говорится в вечерней сводке.

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Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, среди которых Марково, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.

Активность россиян возле Клещиевки подтвердил в эфире Радио Свобода. "Донбасс. Реалии" и командир штурмового полка "Цунами" Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють" Александр Гостищев.

"На подступах к Клещиевке идут тяжелые бои, агрессор максимально пытается вернуть утраченные позиции", - отметил он.

Как пишет издание, по словам военного, бои были тяжелыми и туда "бросалось максимальное количество сил и резервов", поскольку Клещиевка была "одним из оплотов пропаганды РФ".

Россия гонит "мясо" под Марьинку

Кроме того, Россия также перебрасывает резервы на Марьинское направление. Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона отметил, что вблизи Марьинки враг имеет количественное преимущество в живой силе, пехоту и дальше гонят на штурмы.

"За минувшие сутки общие потери врага на Таврическом направлении резко выросли и составили 313 человек. Перед этим 3 дня подряд держались в районе 200 человек. Техники враг вчера потерял больше, чем обычно, в 1,5 раза - 31 единицу. Среди них 4 пушки, средство ПВО и 3 единицы спецтехники", - рассказал Штупун.

Обороняют позиции врага сейчас десантники, фиксируется прибытие отрядов "Шторм" и "Шторм Z".

Бои за Клещеевку и Андреевку - главное

17 сентября бойцы бригады "Лють" подтвердили деоккупацию Клещиевки, незадолго до этого ВСУ был освобожден другой населенный пункт неподалеку - Андреевка.

Командующий Восточной группировкой сил ВСУ Александр Сырский констатировал прорыв защитниками линии обороны оккупантов на Востоке.

Освобождение обоих населенных пунктов позволяет украинским войскам занять господствующие высоты вблизи Бахмута и вести огонь по логистике и позициям врага.

Россияне понимают, что потеряли стратегические населенные пункты, поэтому пытаются возвращать их в "мясных" боях. Впрочем, штурмы захлебываются в больших потерях самой армии захватчиков. Например, фактически разбита одна из самых профессиональных российских бригад - ее командиры либо уничтожены, либо взяты в плен.

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