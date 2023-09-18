Взорвали дроном: ВСУ ликвидировали командующего 31-й бригады ВС РФ

Российский полковник был уничтожен в Андреевке под Бахмутом после взрыва дрона-камикадзе.

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В Украине ликвидировали командующего 31-й бригады ВС РФ Андрея Кондрашкина/ коллаж: Главред, фото: Telegram, УНИАН

Украинские военные ликвидировали российского полковника, командира 31-й десантно-штурмовой бригады оккупантов Андрея Кондрашкина с позывным "Дунай".

Гибель топ-оккупанта подтвердил в соцсети донецкий коллаборант Александр Ходаковский, который в текущем году был назначен "заместителем начальника Главного управления Росгвардии по ДНР".

Коллаборант не рассказывает, какими были обстоятельства гибели Кондрашкина, лишь указывает, что тот был командиром бригады, воевал в Донецкой области и был убит.

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Telegram-канал "Baza"со ссылкой на свои источники сообщает, что командир бригады оккупантов Кондрашкин был ликвидирован в районе села Андреевка, что неподалеку от Бахмута. При этом отмечается, что захватчик погиб в результате взрыва дрона-камикадзе.

Оккупант Кондрашкин участвовал в войне в Чечне. Сам он говорил об участии по меньшей мере в трех военных конфликтах.

Известно, что 31-я бригада ВДВ из Ульяновска участвовала в оккупации Крыма и захвате Иловайска в 2014 году, а в 2022 году – в боях за Гостомель и Волноваху.

В Украине ликвидировали командующего 31-й бригады ВС РФ Андрея Кондрашкина/ Telegram

Ранее сообщалось, что в Украине ликвидирован уже второй командир элитного 247-го полка ВДВ. Во время вторжения в Украину был ликвидирован командир 247-го десантно-штурмового полка Василий Попов. Он является уже вторым командиром этого полка, который погиб во время боевых действий в Украине.

Также ранее сообщалось, что бойцы РДК провели новый рейд в Брянскую область и ликвидировали 2 сотрудников ФСБ. Добровольцы уничтожили двух сотрудников ФСБ во время рейда. В РФ начали сразу оправдываться за этот инцидент.

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