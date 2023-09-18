Куча металлолома: появились фото подводной лодки "Ростов-на-Дону" после удара ВСУ

Такие повреждения выводят российскую лодку из состава флота страны-агрессора до конца войны, и не факт, что ее вообще смогут отремонтировать, говорят эксперты.

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Появились фото подводной лодки "Ростов-на-Дону" после удара ВСУ/ фото: Conflict Intelligence Team

Подводная лодка "Ростов-на-Дону" страны-агрессора России, которая была поражена во время атаки по Севастопольскому морскому заводу, получила два удара. Один удар пришелся сверху на носовую часть субмарины, о чем ранее заявляли эксперты, заметившие такие повреждения на спутниковых снимках.

А вот второе попадание было в правый борт лодки в зону за рубкой. И этих повреждений, в отличие от первых, нельзя было заметить на спутниковых снимках. Об этом сообщила расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), опубликовав снимки повреждений российской подводной лодки, которые оказались в их распоряжении.

Исследовательская группа CIT передала эти фотографии для анализа норвежскому независимому военно-морскому аналитику Туру Аре Иверсену. Аналитик пришел к выводу, что оба попадания пробили прочный корпус субмарины.

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"Вследствие этого повреждения получили торпедный и жилой отсеки, а также, возможно, вспомогательные помещения по последнему и аккумуляторные батареи. По снимкам внешне непонятно, насколько выгорели другие отсеки – это зависит от того, задраили ли люки между отсеками", – отмечают в CIT, ссылаясь на выводы аналитика.

В CIT отмечают, что, по мнению эксперта, такие серьезные повреждения выводят субмарину из действующего состава российского флота до конца войны. Ремонт подводной лодки теоретически возможен, но для этого ее, вероятно, потребуется транспортировать на Адмиралтейские верфи Санкт-Петербурга.

"Но вероятнее всего ремонт такого масштаба нерентабельный, и проще построить новую лодку этого же класса, благо производство по проекту продолжается", – отметили в CIT.

Появились фото подводной лодки "Ростов-на-Дону" после удара ВСУ/ Conflict Intelligence Team

Появились фото подводной лодки "Ростов-на-Дону" после удара ВСУ/ Conflict Intelligence Team

Удар по кораблям РФ в Севастополе

Напомним, 13 сентября в Севастополе прогремели мощные взрывы на заводе, где ремонтируют корабли ЧФ РФ. Произошли взрывы и вспыхнул пожар на Севастопольском морском заводе имени Орджоникидзе в корабельной бухте. Оккупанты заявили о ракетной атаке.

Позже стало известно, что ВСУ впервые ударили по подлодке РФ. В Sky News сообщили, что украинские военные впервые успешно атаковали российскую подводную лодку и большой десантный корабль. ВСУ могли использовать для удара по Севастополю британские ракеты Storm Shadow.

Затем в ВС рассказали, чем ударили по кораблям врага в Севастополе. По словам командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука, украинские пилоты отправили ВДК "Минск" и подводную лодку "Ростов-на-Дону" точно "вслед за Москвой" с помощью британских ракет Storm Shadow и французских Scalp.

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