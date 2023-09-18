УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Куча металлолома: появились фото подводной лодки "Ростов-на-Дону" после удара ВСУ

Алёна Воронина
18 сентября 2023, 15:47 обновлено 18 сентября, 15:50
36
Такие повреждения выводят российскую лодку из состава флота страны-агрессора до конца войны, и не факт, что ее вообще смогут отремонтировать, говорят эксперты.
Подводная лодка РФ Ростов-на-Дону
Появились фото подводной лодки "Ростов-на-Дону" после удара ВСУ/ фото: Conflict Intelligence Team

Подводная лодка "Ростов-на-Дону" страны-агрессора России, которая была поражена во время атаки по Севастопольскому морскому заводу, получила два удара. Один удар пришелся сверху на носовую часть субмарины, о чем ранее заявляли эксперты, заметившие такие повреждения на спутниковых снимках.

А вот второе попадание было в правый борт лодки в зону за рубкой. И этих повреждений, в отличие от первых, нельзя было заметить на спутниковых снимках. Об этом сообщила расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), опубликовав снимки повреждений российской подводной лодки, которые оказались в их распоряжении.

Исследовательская группа CIT передала эти фотографии для анализа норвежскому независимому военно-морскому аналитику Туру Аре Иверсену. Аналитик пришел к выводу, что оба попадания пробили прочный корпус субмарины.

видео дня

"Вследствие этого повреждения получили торпедный и жилой отсеки, а также, возможно, вспомогательные помещения по последнему и аккумуляторные батареи. По снимкам внешне непонятно, насколько выгорели другие отсеки – это зависит от того, задраили ли люки между отсеками", – отмечают в CIT, ссылаясь на выводы аналитика.

В CIT отмечают, что, по мнению эксперта, такие серьезные повреждения выводят субмарину из действующего состава российского флота до конца войны. Ремонт подводной лодки теоретически возможен, но для этого ее, вероятно, потребуется транспортировать на Адмиралтейские верфи Санкт-Петербурга.

"Но вероятнее всего ремонт такого масштаба нерентабельный, и проще построить новую лодку этого же класса, благо производство по проекту продолжается", – отметили в CIT.

Подводная лодка РФ Ростов-на-Дону
Появились фото подводной лодки "Ростов-на-Дону" после удара ВСУ/ Conflict Intelligence Team
Подводная лодка РФ Ростов-на-Дону
Появились фото подводной лодки "Ростов-на-Дону" после удара ВСУ/ Conflict Intelligence Team

Удар по кораблям РФ в Севастополе

Напомним, 13 сентября в Севастополе прогремели мощные взрывы на заводе, где ремонтируют корабли ЧФ РФ. Произошли взрывы и вспыхнул пожар на Севастопольском морском заводе имени Орджоникидзе в корабельной бухте. Оккупанты заявили о ракетной атаке.

Позже стало известно, что ВСУ впервые ударили по подлодке РФ. В Sky News сообщили, что украинские военные впервые успешно атаковали российскую подводную лодку и большой десантный корабль. ВСУ могли использовать для удара по Севастополю британские ракеты Storm Shadow.

Затем в ВС рассказали, чем ударили по кораблям врага в Севастополе. По словам командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука, украинские пилоты отправили ВДК "Минск" и подводную лодку "Ростов-на-Дону" точно "вслед за Москвой" с помощью британских ракет Storm Shadow и французских Scalp.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России война в Украине Севастополь вторжение России военный корабль
Реклама

Главное за день

Китай "опрокинул" Россию и оставил Москву без дронов – СМИ

Китай "опрокинул" Россию и оставил Москву без дронов – СМИ

15:50 Мир
Куча металлолома: появились фото подводной лодки "Ростов-на-Дону" после удара ВСУ

Куча металлолома: появились фото подводной лодки "Ростов-на-Дону" после удара ВСУ

15:47 Украина
В центре Донецка прогремел мощный взрыв: прилет по "администрации" Пушилина

В центре Донецка прогремел мощный взрыв: прилет по "администрации" Пушилина

15:20 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:58

Как заточить нож на мясорубку: простейшие способы ошеломят даже опытных хозяек

15:50

Китай "опрокинул" Россию и оставил Москву без дронов – СМИ

15:47

Куча металлолома: появились фото подводной лодки "Ростов-на-Дону" после удара ВСУ

15:20

В центре Донецка прогремел мощный взрыв: прилет по "администрации" Пушилина

15:20

На балконе, в духовке и сушилке: как правильно засушить грибы на зиму проверенными методами

Снаряды и вооружения России будет поставлять Китай, но руками КНДР – Олег ЖдановСнаряды и вооружения России будет поставлять Китай, но руками КНДР – Олег Жданов
15:13

Люди кладут монетку под коврик для привлечения денег: как это делать правильно

14:58

Польша может блокировать вступление Украины в ЕС: Варшава выдвинула условие

14:48

"Приближается время расплаты": Буданов сказал, когда в РФ исчерпается оружие для войны

14:44

"Московская" дочь Сумской побывала на презентации запрещенного ресурса в Москве

Реклама
14:33

Контрнаступление идет успешно, готовимся к борьбе за возвращение Крыма – Подоляк

14:02

Россияне украли нашумевший украинский сериал "Поймать Кайдаша"

13:52

Зеленский в США будет просить больше оружия ради победы Украины - Подоляк

13:41

Китайский гороскоп на завтра 19 сентября 2023: Собаке- перемены, Козам - извиняться

13:40

"Хочу чувствовать себя женщиной": хореограф Гвоздева идет на серьезную операцию

13:24

ВСУ получили уже 220 авто при содействии Favbet Foundation

13:18

На Купянском направлении прекратились бои: оккупанты применяют артиллерию и авиацию

13:13

Адель тайно вышла замуж во второй раз - СМИВидео

13:13

20% надбавки: кому повезет и кто получит допонительные деньги к пенсии

13:08

Жених нанял частного детектива для слежки за невестой: "я был потрясен"

13:04

Невероятная оптическая иллюзия: не все смогут найти букву А за 15 секунд

Реклама
12:49

Ходил в пикселе и сливал данные о контрнаступлении: в Днепре поймали агента ФСБ

12:28

"Я просто предам их": Зеленский ответил, отдаст ли Украина земли РФ "в обмен на мир"

12:07

Это нужно делать раз в месяц: как помыть коврик для мыши

12:01

Виталий Козловский получил военную специальность и показал боевое посвящениеВидео

11:59

"Готовят контратаки": военный эксперт раскрыл, что задумали россияне на Запорожье

11:56

Именины 19 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

11:51

Анна Маляр и остальные: Кабмин уволил заместителей министра обороны Украины

11:47

"Путин стал в одну строку с раком": Зеленский жестко прошелся по русскому диктатору

11:40

Периодически приходит в сознание: СМИ выяснили, жив Кадыров или мертв

11:16

Барских рассказал, почему ссорился с продюсером Бадоевым

10:59

"Нелегкий путь": Зеленский знает, где ВСУ собираются прорвать оборону россиянВидео

10:45

Ночью РФ атаковала дронами и ракетами юг и центр Украины: что известно

10:34

Как поменялись коммунальные тарифы и сколько теперь заплатят украинцы: официальные данные

10:29

РФ стянула под Работино тысячи элитных десантников на "мясные штурмы"

10:18

Оладьи будут пышные, как тучки: рецепт от Евгения Клопотенко

10:01

В ООН готовят новую помощь для украинцев: кто может рассчитывать на деньги

09:55

"Смешанные атаки": в ВСУ раскрыли детали последнего массированного удара по Украине

09:50

В Минобороны подтвердили освобождение Клещеевки: РФ пытается вернуть позиции

09:41

Гороскоп на завтра 19 сентября 2023: Раку - повышение на работе, Весам - трудный разговор с супругом

09:34

Как понять, что пора менять детскую обувь: ортопед показал простой тест

Реклама
09:05

10 минут и готово: как убрать царапины на линзах очков

08:54

"Шойгу! Герасимов! Где боевые бронированные машины?"мнение

08:53

Война в Украине не закончится парадом ВСУ в Москве - Буданов

08:30

На Бахмутском направлении ВСУ выбивают окупантов и закрепляются на новых позициях

08:19

Следом за Киркоровым: жена Цекало пришила себе новую попу

08:18

Буданов рассказал, как Украина будет противостоять ракетным ударам РФ осенью и зимой

08:07

Весь секрет в кефире: судья "Мастер Шефа" выдал тайну хрустящей и сочной курочки на ужин

07:24

Зеленский о контрнаступлении ВСУ: "Мы не должны давать Путину передышки"

07:02

Какой сегодня праздник 18 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

06:46

ВСУ могут успеть разорвать сухопутный коридор между РФ и Крымом до зимы - Буданов

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять