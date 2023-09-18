"Приближается время расплаты": Буданов сказал, когда в РФ исчерпается оружие для войны

Переговоры Путина с Ким Чен Ыном явно свидетельствуют, что у РФ серьезные проблемы с оружием. Дольше, чем до 2026 года, оккупанты не продержатся.

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Буданов сказал, когда в РФ исчерпается оружие для войны/ коллаж: Главред, фото: скрин, Минобороны РФ

Если страна-агрессор Россия будет продолжать полномасштабную войну против Украины, то российская экономика продержится в таком режиме лишь до 2025 года. При этом поток оружия у оккупантов иссякнет в 2026 году или раньше.

Таким прогнозом поделился руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The Economist. На фоне сообщений о готовности России усилить мобилизацию, он отметил, что сейчас численность личного состава является единственным преимуществом российской оккупационной армии.

Буданов сказал, что "человеческие ресурсы в РФ, условно говоря, неограниченны", но "их качество низкое".

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Что касается других составляющих военных усилий захватчиков, то, по словам главы ГУР Минобороны Украины, российские ресурсы исчерпываются, и скоро наступит время расплаты. Россия со своим количеством оружия продержится не дольше, чем до 2026 года, а возможно эти ресурсы иссякнут и раньше, считает Буданов.

Также он обратил внимание, что переговоры российского диктатора Владимира Путина с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном явно свидетельствуют о том, что в РФ уже возникли проблемы с оружием.

"Если всё в порядке и у России достаточно ресурсов, почему они ищут их по всему миру? Ответ очевиден – добывать больше нечего", – отметил Буданов.

Хватит ли Украине оружия

В то же время руководитель Главного управления разведки признает, что Украина тоже рискует исчерпать ресурсы оружия. Он отметил, что если РФ больше зависит от самой себя, то наше государство также зависит от внешних игроков.

Однако он опровергает мнение, что партнеры Украины могут уменьшить предоставление поддержки нашему государству.

"До сих пор совершенно неопределенно, как долго Запад сможет поддерживать достаточный запас ресурсов для нас... Склады в западных странах не совсем пустые, кто бы что ни говорил. Мы, как разведка, видим это очень четко", – заверил он.

Война в Украине

Ранее Кирилл Буданов отмечал, что ВСУ могут успеть разорвать сухопутный коридор между РФ и Крымом до зимы. Российские оккупанты в отчаянии преждевременно развернули резервы. У них есть лишь 80% личного состава и 55% техники от необходимого количества.

Также глава ГУР Буданов говорил, что война в Украине не закончится парадом ВСУ в Москве. Однако Кремль также может не надеяться на то, что будет праздновать свою победу в Киеве. По словам главы ГУР, Россия сама по своей воле не прекратит войну против Украины. Для РФ агрессия будет постоянной на протяжении всей ее истории.

Напомним, на Купянском направлении прекратились бои, оккупанты применяют артиллерию и авиацию. Начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что на Лимано-Купянском направлении фронта сохраняется некоторое затишье. Сейчас там не фиксируют боевых столкновений между украинскими и российскими военными.

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