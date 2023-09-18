Ходил в пикселе и сливал данные о контрнаступлении: в Днепре поймали агента ФСБ

Агенту ФСБ, за деньги сдававшему данные об ВСУ, грозит пожизненное за государственную измену.

https://glavred.info/ukraine/hodil-v-piksele-i-slival-dannye-o-kontrnastuplenii-v-dnepre-poymali-agenta-fsb-10501582.html Ссылка скопирована

СБУ задержала предателя во время выполнения враждебной задачи / фото: СБУ

Служба безопасности Украины успешно завершила многоэтапную спецоперацию в Днепре, во время которой был задержан агент ФСБ. Он активно собирал разведданные о перемещении подразделений ВСУ, задействованных в контрнаступлении на востоке страны, сообщили в пресс-службе СБУ.

Для того чтобы замаскировать свою разведывательную и подрывную деятельность, злоумышленник переодевался в пиксель. Его основной задачей было установление маршрутов движения железнодорожных эшелонов, перевозивших новую военную технику, вооружение и боеприпасы для сил обороны Украины.

Кроме того, агент пытался определить боевые позиции украинской противовоздушной обороны в районе областного центра. Он регулярно объезжал на территорию города, фотографируя украинские объекты.

видео дня

Собранную информацию агент ФСБ передавал своему куратору через мессенджер в виде текста или фото. За каждое выполненное задание он получал денежное вознаграждение от российской спецслужбы. Чтобы его не вычислили, агент получал деньги криптовалютой.

"По имеющимся данным, агентурные разведданные потребовались оккупантам для планирования боевых операций и диверсий, направленных на замедление украинского контрнаступления в районах Угледара и Новоселки", - сообщили в пресс-службе СБУ.

Сотрудники СБУ задержали его во время выполнения враждебной задачи вблизи одного из стратегических объектов в Днепре. Во время обысков у российского агента был обнаружен мобильный телефон с поличным, а также патроны к автоматическому оружию.

Следователи Службы безопасности сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Продолжается расследование, чтобы установить все обстоятельства преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, что СБУ тремя дронами взорвала "избирательный участок" оккупантов в Запорожье. Захватчики потратили 10 дней, чтобы доставить на этот участок заполненные бюллетени, но все было уничтожено в считанные секунды.

Недавно сообщалось, что Нестор Шуфрич сотрудничал с агентом ФСБ и выполнял задачи важной российской агентуры в Украине, за что получил подозрение в государственной измене.

Больше об отлове предателей в Украине:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.