Собрались вместе на праздник: в Днепре погибла целая семья, которая год не виделась из-за войны

Семья из 7 человек собралась дома на праздник. Самой младшей девочке было всего 15 лет.

В Днепре погибла целая семья, которая год не виделась из-за войны / Главред, Instagram: arishik_

В Днепре во время российского ракетного удара по многоэтажке в одной из квартир находилась целая семья, которая собралась вместе на праздник.

Так, в день трагедии Марина Фигурная и ее муж Андрей Осинский приехали из Одессы в Днепр к родственникам, которых из-за войны не видели целый год, рассказала подруга Фигурной Арина Медведева.

Кроме Марины и Андрея, 14 января в квартире собрались еще пять членов семьи. Самой младшей девочке Ане было всего 15 лет.

"Сегодня самый страшный день в моей жизни. Моя семья, моя любимая сестренка Анечка, которой всего 15 лет, Марина с Андреем, которые приехали из Одессы, мои тетя с дядей – Яна и Саша, поехали в гости к бабушке с дедушкой на Победу. И ракета попала прямо в их дом", - сообщила сразу же после трагедии на своей странице в Instagram сестра 15-летней Ани.

Уже сегодня, 17 января, сестра Ани сообщила, что опознали тела всех, кроме дяди. Бабушку удалось спасти, она находится в реанимации.

"Сегодня я узнала то, что боялась больше всего. Сообщаю официально. Да, они все опознаны, кроме дяди Ани, Андрея. Они все мертвы, мне очень больно", - написала девушка.

Ракетный удар по Днепру 14 января

В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные ударили ракетой в многоквартирный дом в Днепре. В результате удара российской ракеты более 1000 жителей остались без жилья.

Согласно последним данным, известно о 45 погибших в результате вражеской атаки, среди них шестеро детей.

Недавно в британской разведке сообщили, что Россия нанесла удар по жилому дому в Днепре противокорабельной ракетой Х-22. Эти ракеты непригодны для нанесения высокоточных ударов. Они уже вызвали массовые жертвы среди гражданского населения Украины во время предыдущих ракетных ударов. При этом Россия ошибочно обвинила Украину в попадании в здание украинской ракеты ПВО.

Между тем пропагандисты в РФ, не стесняясь, цинично радуются жестоким убийствам гражданских в Украине, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к теракту в Днепре РФ якобы не имеет отношения.

Больше новостей о кровавом теракте в Днепре: