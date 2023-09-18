На Купянском направлении прекратились бои: оккупанты применяют артиллерию и авиацию

На этом направлении противник 464 раза обстрелял украинские позиции и 13 раз использовали авиацию, сообщил Евлаш.

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На Купянском направлении затишье / коллаж: Главред, фото: Википедия, 22 отдельная механизированная бригада

Начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что на Лимано-Купянском направлении фронта сохраняется некоторое затишье. Сейчас там не фиксируют боевых столкновений между украинскими и российскими военными.

"В частности, мы видим переброску на Лимано-Купянском направлении 25-й армии. Сейчас там происходит некоторое затишье, в том плане, что там не происходит непосредственных боевых столкновений. Противник сейчас больше делает акцент на артиллерию", - сказал Евлаш в эфире телемарафона "Єдині новини".

При этом спикер сообщил, что на этом направлении противник 464 раза обстрелял украинские позиции и 13 раз использовали авиацию.

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"Однако к боевым столкновениям он не переходит после того, как изрядно получил на орехи от наших Сил обороны на этом направлении, в частности под Новоегоровкой и другими населенными пунктами на этом направлении", - добавил Евлаш.

Ситуация на Купянском направлении

Напомним, что ВСУ дали оккупантам "по зубам" под Купянском, РФ давит на Серебрянское лесничество. На Бахмутском направлении противник 536 раз открывал огонь по позициям украинских военных.

Армия РФ пытается пробить "коридор" возле Купянска. Захватчики осуществляют попытки прорвать оборону ВСУ на Лимано-Купянском направлении. Только за сутки украинские военные отбили пять атак оккупантов.

ВСУ отбивают "мясные штурмы" РФ под Купянском. Оккупанты пытались штурмовать украинские оборонительные линии в направлении Новоегоровки, а также возле села Новоселовское в районе Сватово.

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