'Готовят контратаки': военный эксперт раскрыл, что задумали россияне на Запорожье

Россияне пытаются изменить ситуацию и" отодвинуть " Силы обороны к селу Работино, считает Селезнев.

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Селезнев рассказал, как оккупанты могут оборонять Токмак / коллаж: Главред, фото: 92 ОМБр, 3 отдельная штурмовая бригада

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что страна-агрессорка Россия переместила в район города Токмак в Запорожской области по меньшей мере четыре воздушно-десантные дивизии.

Как сообщил Селезнев в эфире 24 канала, что российское войско накапливает ресурсы не только для противодействия контрнаступлению, но и для собственных будущих контратак. Враг надеется изменить ситуацию на этом направлении, "отодвинув" Силы обороны к селу Работино или даже севернее.

"Удастся ли это врагу, сомневаюсь, потому что украинская армия действует системно и последовательно", - сказал Селезнев.

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Военный эксперт отметил, что украинские защитники не только занимают рубежи и позиции, но и надежно там закрепляются. В дальнейшем войско держит контроль над участками и работает над стабилизацией ситуации.

"Но ведь со всем тем враг имеет немало ресурсов, и он будет пытаться эти ресурсы трансформировать в какие-то там территориальные достижения. В любом случае враг сосредоточил в пределах так называемой "СВО" 420 тысяч своих воинов", - добавил Селезнев.

Напомним, что российские оккупанты готовятся к наступлению ВСУ на Токмак. Захватчики укрепляют оборону стратегически важного оккупированного города. Противник устанавливает дополнительные блокпосты и противотанковые укрепления и роет новые окопы.

Жданов допустил автоматическое освобождение Токмака и Мелитополя. Если ВСУ прорвут третью линию обороны и начнут обход Токмака, то его увольнение может произойти практически в автоматическом режиме, говорит Жданов.

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