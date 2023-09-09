"Нет смысла штурмовать": Жданов допустил автоматическое освобождение Токмака и Мелитополя

Если ВСУ прорвут третью линию обороны и начнут обход Токмака, то его освобождение может произойти практически в автоматическом режиме, говорит Жданов.

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Жданов допустил автоматическое освобождение Токмака и Мелитополя / Коллаж: Главред, фото: Главред, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

На освобождение Токмака и Мелитополя может уйти гораздо меньше времени по сравнению с освобождением сел Урожайного и Работиного. Об этом рассказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов во время стрима на своем YouTube-канале.

"Работино и Урожайное – это одна агломерация населенных пунктов. Работино было опорным пунктом системы обороны врага на этом участке. Почему его нельзя было обойти и было важно взять? Для того, чтобы поломать оборону противника на этом участке фронта, что мы и сделали", - отметил Жданов.

Что касается Токмака и Мелитополя, то военный эксперт считает, что их нет смысла штурмовать. Жданов заметил, что вокруг этих городов расположено много российских окопов. Особенно вокруг Токмака.

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"Эти окопы РФ начинает заполнять десантниками... Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Надо обходить Токмак, перерезать дорогу на Бердянск, перерезать железную дорогу и дальше планомерно выбивать врага. Но не штурмовать "в лоб". А при угрозе окружения Токмака... Вы же знаете, как россияне: сразу "жест доброй воли", "негативное наступление" – и их в Токмаке нет", - подчеркнул полковник запаса.

По его словам, если ВСУ прорвут третью линию обороны и начнут обход Токмака, то его освобождение может произойти практически в автоматическом режиме, при минимальных усилиях украинских защитников. То же самое и с Мелитополем.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, ВСУ наступают на юге и прорвали оборону россиян. Спикер Генштаба Павел Ковальчук сообщил, что подразделения ВСУ продвинулись на юге от освобожденного Работиного в Запорожской области.

Кроме того, Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты готовятся к бегству из Запорожской области. Захватчики грабят предприятия и вывозят оборудование в неизвестном направлении. Оккупанты в Токмаке разработали план вывоза также других материальных ценностей.

Недавно в ISW заявили, что ВСУ продвинулись на нескольких направлениях. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия к югу от Бахмута и укрепляют позиции в этом районе.

Представитель восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что российские оккупанты формируют "ударный кулак" на Купянском направлении из сотен тысяч военных, но планировка, асимметричные действия и рельеф позволяют нивелировать преимущество в количестве.

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