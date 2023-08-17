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Россияне пытались вернуть Урожайное: чем все закончилось

Яна Ставская
17 августа 2023, 20:49 обновлено 17 августа, 21:09
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Штурмы врага провалились на ряде направлений.
Россияне пытались вернуть Урожайное: чем все закончилось
Продолжается контрнаступление ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 3-я ОШб, DeepState

Российские захватчики пытались вернуть утраченные позиции возле недавно деоккупированного Урожайного на Шахтерском направлении, однако были разбиты Силами обороны.

Как говорится в вечерней сводке Генштаба, в течение суток на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях штурмы врага успеха не имели. В то же время Силы обороны продолжают сдерживать россиян в районах Марьинки и Красногоровки.

На Запорожском направлении противник нанес авиаудар в районе Работино.

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Контрнаступление ВСУ - российские потери

Сообщается, что наши защитники продолжают вести наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

На Таврическом направлении, как заметил в Telegram командующий войсками "Таврия" генерал Александр Тарнавский, артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1338 огневых задач.

За последние сутки на указанном направлении ликвидированы 88 захватчиков, еще 145 "трехсотых" и 7 пленных. Уничтожены 25 единиц военной техники противника. В частности, один танк, 5 ББМ, 10 артиллерийских систем и минометов, 3 БПЛА, 6 единиц автомобильной техники. Также было уничтожено 5 складов боеприпасов.

Всего, по данным Генштаба, авиация ВСУ в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два - по зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками уничтожены два вражеских ударных вертолета Ка-52.

Освобождение Урожайного

Генштаб официально сообщил об освобождении Урожайного 16 августа 2023 года. За село ВСУ вели бои несколько дней подряд.

Этому предшествовала истерика российских пропагандистов, которые раньше Генштаба подтвердили, что больше не контролируют населенный пункт.

Первые попытки освободить Урожайное были еще в начале июля, но они разбивались об укрепрайоны оккупантов на севере поселка.

По мнению эксперта Дениса Поповича, у ВСУ появился шанс выйти на основную линию обороны ВС РФ. В то же время, как отметил обозреватель, до прорыва основных артерий еще не дошло.

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