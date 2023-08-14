'Бьем из их же оружия': боец ВСУ отреагировал на слухи о побеге оккупантов из Урожайного

Российские оккупанты ведут ожесточенные бои, чтобы вернуть утраченные позиции.

https://glavred.info/ukraine/bem-iz-ih-zhe-oruzhiya-boec-vsu-otreagiroval-na-sluhi-o-pobege-okkupantov-iz-urozhaynogo-10493266.html Ссылка скопирована

РФ истерит из-за потери Урожайного / Коллаж Главреда. Фото: "Громадське радіо", скриншоты

Украинские силы были свидетелями и бегства российских оккупантов из населенных пунктов Донецкой области, в частности из Урожайного и Старомайорского, и ожесточенных боев.

Как рассказал в эфире "Радио Свобода" спикер отдельной бригады ТРО города Днепр Александр Курбатов, оккупанты ожесточенно дерутся только на участках, за которые могут закрепиться.

"И вот когда наши бойцы прорываются сквозь минные поля, доходят до позиций, боев в окопах, там нет никаких героев, они не пытаются удержать их (позиции - Главред) любой ценой, положить свою жизнь. Другое дело, когда дело касается места, где им можно зацепиться... Было такое, что они ожесточенно сражались, например, как освобождали Нескучное, Старомайорское... Там были очень жесткие бои. Они там не день-два продолжались, а неделю", - высказался военный.

видео дня

В то же время в панике российские оккупанты бросали и "трехсотых", и собственное оружие, из которого потом стреляли по ним ВСУ.

"Но было, что наши заходили в лесополосы нарытые, блиндажи, окопы - и те убегали, бросали свои раненых и кучу оружия и боеприпасов. Наши забирали и били потом врага именно трофейными боеприпасами", - поделился Курбатов.

Бои за Урожайное

13 августа российские оккупанты заявили, что больше не контролируют село Урожайное, что на стыке Донецкой и Запорожской областей.

Позже в Генштабе подтвердили определенные успехи ВСУ в районе Урожайного - участках к югу и юго-востоку от Старомайорского.

В то же время в войсках "Таврия" замечали, что захватчики предпринимали попытки вернуть утраченные позиции в районе Урожайного, но были разбиты Силами обороны.

По мнению эксперта Дениса Поповича, если ВСУ удастся прорвать врага на этом участке, украинские силы выйдут на основную линию обороны ВС РФ. В то же время, как отметил обозреватель, до прорыва основных артерий еще не дошло.

Первые попытки освободить Урожайное были еще в начале июля, но они разбивались об укрепрайоны оккупантов на севере поселка.

Как сообщало издание The New York Times, ВСУ продвинулись на двух основных направлениях на 16-19 км и движутся к Азовскому морю. Это заставило РФ перебрасывать свои войска с других направлений.

Вас могут заинтересовать новости: