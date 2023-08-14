Зеленский посетил командные пункты бригад ВСУ на фронте в районе Соледара

Президент заслушал доклады по оперативной обстановке на участках ответственности бригад.

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Владимир Зеленский в расположении частей ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: president.gov.ua, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник побывал на командных пунктах нескольких бригад в районе Соледара, и посетил штабы бригад, которые ведут наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар".

"Глава государства побывал на командных пунктах 5-й отдельной штурмовой бригады, 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко 92- Ивана Сирко, 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича, 3-й отдельной штурмовой бригады и 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила", - сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Зеленский заслушал доклады по оперативной обстановке на участках ответственности бригад и особенностям применения разных видов вооружения. Президент также обсудил с комбригами и комбатами военных соединений проблемные вопросы, с которыми сталкиваются военнослужащие, и пути их решения.

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Смотрите видео - Владимир Зеленский побывал в расположении 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады:

Владимир Зеленский в расположении 80-й бригады ВСУ / Скриншот

"Я ежедневно получаю общую информацию, она дает широкое понимание ситуации, и это тоже очень важно. Впрочем, я хотел объехать все бригады по отдельности, чтобы точечно понять проблемы каждой из них. Это открытая беседа, можно обсудить любые вопросы", – подчеркнул глава государства.

Комбриги и комбаты передали Президенту потребности в вооружении, боеприпасах и технике, в частности, во фронтовых системах ПВО и различных видах БПЛА.

Кроме того, обсуждались вопросы усиления подготовки солдат, сержантов и офицеров, расширение возможностей командиров по руководству личным составом, упрощение бюрократических процедур в армии, в частности в процессе комплектации подразделений, а также усовершенствование работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки, военно-врачебных комиссий. Были предложены варианты решений для устранения имеющихся проблем, в частности возможностей командиров и усиления мотивации военнослужащих.

Смотрите видео - Владимир Зеленский встретился с бойцами 22-й ОМБр:

Владимир Зеленский в расположении 22-й ОМБр / Скриншот

Он также посетил передовой стабилизационный пункт, который принимает раненых и травмированных украинских военнослужащих из Бахмутского направления. Глава государства осмотрел помещение и оснащение пункта, пообщался с ранеными воинами и медиками. Командование стабпункта рассказало президенту о неотложных нуждах, в частности в бронированном эвакуационном транспорте.

Ранее эксперт объяснил, как ВСУ могут вернуть Бахмут. Военный эксперт Алексей Гетьман рассказал, что для того, чтобы освободить Бахмут Донецкой области и вернуть его под контроль ВСУ, не обязательно брать город в окружение со всех сторон.

Напомним, ранее сообщалось о том. что Россия меняет тактику у Бахмута: враги переодеваются в форму ВСУ. Как говорит офицер ВСУ Андрей Панченко, русские оккупанты начали для маскировки переодеваться в пиксельную форму ВСУ.

Как заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, на Бахмутском направлении в Донецкой области ситуация очень напряженная, но украинские воины постепенно продвигаются вперед и освобождают земли.

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