УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский посетил командные пункты бригад ВСУ на фронте в районе Соледара

Алексей Тесля
14 августа 2023, 19:48 обновлено 14 августа, 19:48
7
Президент заслушал доклады по оперативной обстановке на участках ответственности бригад.
Зеленский
Владимир Зеленский в расположении частей ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: president.gov.ua, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник побывал на командных пунктах нескольких бригад в районе Соледара, и посетил штабы бригад, которые ведут наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар".

"Глава государства побывал на командных пунктах 5-й отдельной штурмовой бригады, 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко 92- Ивана Сирко, 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича, 3-й отдельной штурмовой бригады и 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила", - сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Зеленский заслушал доклады по оперативной обстановке на участках ответственности бригад и особенностям применения разных видов вооружения. Президент также обсудил с комбригами и комбатами военных соединений проблемные вопросы, с которыми сталкиваются военнослужащие, и пути их решения.

видео дня

Смотрите видео - Владимир Зеленский побывал в расположении 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады:

Screenshot
Владимир Зеленский в расположении 80-й бригады ВСУ / Скриншот

"Я ежедневно получаю общую информацию, она дает широкое понимание ситуации, и это тоже очень важно. Впрочем, я хотел объехать все бригады по отдельности, чтобы точечно понять проблемы каждой из них. Это открытая беседа, можно обсудить любые вопросы", – подчеркнул глава государства.

Комбриги и комбаты передали Президенту потребности в вооружении, боеприпасах и технике, в частности, во фронтовых системах ПВО и различных видах БПЛА.

Кроме того, обсуждались вопросы усиления подготовки солдат, сержантов и офицеров, расширение возможностей командиров по руководству личным составом, упрощение бюрократических процедур в армии, в частности в процессе комплектации подразделений, а также усовершенствование работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки, военно-врачебных комиссий. Были предложены варианты решений для устранения имеющихся проблем, в частности возможностей командиров и усиления мотивации военнослужащих.

Смотрите видео - Владимир Зеленский встретился с бойцами 22-й ОМБр:

Screenshot
Владимир Зеленский в расположении 22-й ОМБр / Скриншот

Он также посетил передовой стабилизационный пункт, который принимает раненых и травмированных украинских военнослужащих из Бахмутского направления. Глава государства осмотрел помещение и оснащение пункта, пообщался с ранеными воинами и медиками. Командование стабпункта рассказало президенту о неотложных нуждах, в частности в бронированном эвакуационном транспорте.

Ранее эксперт объяснил, как ВСУ могут вернуть Бахмут. Военный эксперт Алексей Гетьман рассказал, что для того, чтобы освободить Бахмут Донецкой области и вернуть его под контроль ВСУ, не обязательно брать город в окружение со всех сторон.

Напомним, ранее сообщалось о том. что Россия меняет тактику у Бахмута: враги переодеваются в форму ВСУ. Как говорит офицер ВСУ Андрей Панченко, русские оккупанты начали для маскировки переодеваться в пиксельную форму ВСУ.

Как заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, на Бахмутском направлении в Донецкой области ситуация очень напряженная, но украинские воины постепенно продвигаются вперед и освобождают земли.

Вас может заинтересовать:

Владимир Зеленский Соледар война России и Украины
Реклама

Главное за день

Зеленский посетил командные пункты бригад ВСУ на фронте в районе Соледара

Зеленский посетил командные пункты бригад ВСУ на фронте в районе Соледара

19:48 Украина
К 24 августа РФ готовит ракетный обстрел Киева и захват Купянска – Жданов

К 24 августа РФ готовит ракетный обстрел Киева и захват Купянска – Жданов

18:52 Эксклюзивы
Боеприпасы и противотанковые средства: США объявили новый пакет помощи для ВСУ

Боеприпасы и противотанковые средства: США объявили новый пакет помощи для ВСУ

18:35 Мир
Все главные новости

Последние новости

19:52

Не развалится: пять простых рецептов с молодой картошкой

19:48

Зеленский посетил командные пункты бригад ВСУ на фронте в районе СоледараВидео

19:10

Готов ли Кремль воевать с НАТО?мнение

19:05

Пашу-мерседеса госпитализировали - адвокат

18:52

К 24 августа РФ готовит ракетный обстрел Киева и захват Купянска – ЖдановЭксклюзив

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:35

Боеприпасы и противотанковые средства: США объявили новый пакет помощи для ВСУ

18:16

Зачем 16 августа бросать нож на перекресток: старые приметы и важные запреты

18:13

Как на украинском назвать штопор: популяризатор языка озвучил благозвучный аналог

17:57

Как отмыть кастрюлю, если она сгорела: два ингредиента - и кастрюля, как новая

Реклама
17:37

Бойня на Запорожье: кадыровцы и дагестанцы "покрошили" друг друга в ходе разборок

17:25

А в таверне громко выла скрипка: Лопес на курорте ярко спела и сплясалаВидео

17:09

Разоблачен еще один недобропорядочный сотрудник ТЦК: на чем поймали

17:07

Три инсульта, остановка дыхания и ампутация руки: врачи чудом спасли 22-летнего воина

17:06

Чем убить запах дыма в доме, когда на кухне что-то сгорело: два способа

16:45

Что лучше пить капучино или латте: как не запутаться и ощутить необычный вкус

16:38

РФ готовит новые удары: стало известно, чем оккупанты планируют бить по Украине

16:26

Гороскоп на завтра 15 августа 2023: Близнецы много заработают, Рыбам - риск

16:25

Что вы увидели первым: головоломка определит, насколько вы доверчивы

16:15

"Очень позорно": посол жестко прошелся по Израилю из-за отношения к украинцам

16:09

"Начинает парализовать": жене Мирошниченко в тяжелом состоянии вызвали скорую

Реклама
16:04

Все будут в восторге: как приготовить невероятно мягкую печень - бомбический секрет

15:39

Десятки оккупантов взлетели на воздух: под Мариуполем прилет по базе военных РФ

15:26

У Зеленского рассказали, как ракеты Taurus и АTACMS изменят ситуацию на поле боя

15:15

Валентина Талызина грязно оскорбила Лию Ахеджакову за поддержку Украины

15:14

Что должно быть в корзине на Яблочный Спас: подготовка к празднику

15:00

Родственникам погибших и пропавших без вести в АТО разрешили выезд за границу

14:48

РФ применяет тактику "выжженной земли": Данилов назвал цель оккупантов

14:23

"Мирные жители не должны быть мишенью" в ООН распекли оккупантов из-за обстрелов Юга Украины

13:55

В Одесской области в воинской части офицер избил военнослужащего

13:44

Россия может ударить по Украине на День Независимости, враг коварен – Игнат

13:33

Элитарное иcкусство: украинская дирижер Лынив одела футболку Wagner Power и "получила" в Сети

13:09

"Рідна мати моя": обнаглевшая Лорак вместе с Киркоровым спела под аккомпанемент Крутого

12:59

Премьера года: стала известна дата выхода европейского сезона Голосу країниВидео

12:57

Когда в Украине празднуют Ореховый Спас: главные приметы и дата

12:45

Санта Димопулос рассказала, почему изменяют мужчины и в чем вина женщины

12:29

Фейки про удар по Одессемнение

12:28

Скандальная Оксана Байрак сбежала в РФ и якшается с пропагандистами

12:26

Повторное наступление на Киев возможно: Наев назвал условия атаки РФ на столицу

12:25

Россия столкнулась с дилеммой: в разведке Британии оценили рейды ВСУ через Днепр

12:24

Пытаются скрыть, но повреждения видны: в Сети появились новые фото Крымского моста

Реклама
11:59

Загадка, которую не разгадают даже гении: нужно найти скрытую девушку на картинке

11:54

Эрдоган поставил ультиматум: в Сети узнали условие визита Путина в Турцию

11:37

Некоторые пенсионеры останутся без прибавок к пенсии: кто под угрозой

11:08

В Армении трагически погиб и. о. посла Украины: что случилось

11:06

Почему нельзя употреблять слово "купляти": Авраменко дал неожиданный ответВидео

10:54

Кароль показала фото с красавцем-сыном и душевно обратилась к покойному мужу

10:40

Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму - синоптик

10:15

ВСУ добились успеха в Урожайном и продвигаются в Запорожской области – Минобороны

10:00

За неделю ВСУ освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении

09:54

Русские с помощью вертолета досматривали турецкое судно Sukru Okan: в Сети появилось видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять