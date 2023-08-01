Россия меняет тактику у Бахмута: враги переодеваются в форму ВСУ

Как говорит офицер ВСУ Андрей Панченко, русские оккупанты начали для маскировки переодеваться в пиксельную форму ВСУ.

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По словам офицера ВСУ, враги активно ведут оборонительные действия, используя все возможные средства / коллаж Главред, фото УНИАН и 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Русские оккупанты в боях под Бахмутом теперь используют несколько иную тактику враг переодевается в пиксель ВСУ. Об этом в эфире единого телемарафона сказал Андрей Панченко ‒ младший лейтенант 56-й мотопехотной бригады, 21-го батальона "Сармат".

По его словам, враги активно ведут оборонительные действия, используя все возможные средства –в том число использует минные заграждения и аэроразведку.

Кроме того, как говорит Панченко, враги меняют тактику. Во-первых, начинают контратаковать ночью и в плохие погодные условия (дождь, туман – это время, когда не видят тепловизионные средства). "Максимально опасно пытаются подползать к нашим позициям и штурмовать. Бывает, отправляют по 4-6 человек. Ну они просто не доходят до наших позиций благодаря артиллерии. Наша артиллерия работает очень хорошо. Да, они начали держать дистанцию между военнослужащими (7-13 м) и максимально пытаются выявить нашу артиллерию, но у них, слава богу, это не получается", ‒ сказал он.

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Во-вторых, говорит Панченко, русские оккупанты начали для маскировки переодеваться в пиксельную форму ВСУ. И различаются по форме от украинских бойцов только красной повязкой на ноге.

"Сейчас (это подтвержденная информация) они получили с этой формой уже. Резервы, приехавшие с формой ВСУ. У нас тоже есть свои пароли. Мы знаем, с какого направления невозможен подход своих", ‒ сказал он.

Ситуация под Бахмутом

Ранее сообщалось о том, что ВСУ захватили важные высоты под Бахмутом и пошли вперед на юге. Украинские силы установили контроль над новыми позициями к северо-западу от Клещиевки (7 км к северо-западу от Бахмута) и продвинулись на 1,5 км в районе Раздоловки (19 км к северо-востоку от Бахмута), говорится в отчете.

Кроме того, в результате мощного удара ВСУ оккупантов выбили с позиций под Бахмутом. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев. По его словам, ВСУ ведут наступление севернее и южнее Бахмута. "На направлении Белая Гора - Андреевка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - подчеркнул спикер Генштаба.

Как заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, на Бахмутском направлении в Донецкой области ситуация очень напряженная, но украинские воины постепенно продвигаются вперед и освобождают земли.

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